「拌派MVP」岳政華關鍵一擊逆轉！兄弟橫掃3連勝　悍將洲際6連敗

▲岳政華。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟10日在洲際主場迎戰富邦悍將，關鍵8局上兩出局後，高宇杰、宋晟睿、岳政華連續3支安打擊破曾峻岳，以5比3逆轉勝，兄弟完成橫掃3連勝，也讓悍將在洲際苦吞6連敗。

岳政華敲下勝利打點獲頒MVP，兄弟本周末舉辦「好侍食品」咖哩主題日，吃咖哩拌派還是不拌派對決的話題。岳政華透露自己是「拌派」，還想把獲得一箱咖哩分享給隊友。談到兄弟團隊韌性十足，岳政華說，「比賽沒比完，我們都不會結束。」他也向球迷喊話，「戰況比較激烈，我們每個人做出貢獻，回饋球迷。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦悍將1局上把握機會，李宗賢觸身球保送上壘，申皓瑋擊出三壘滾地球，靠三壘手失誤上壘，跑者趁傳攻下1分。

兄弟2局下反攻，掌握悍將洋投布坎南的球路，王威晨、江坤宇、黃韋盛接連3安打扳平為1比1，下一棒岳東華遭遇雙殺打瓦解攻勢。

3局上劉俊豪2好1壞時出棒，經重播改判為界外球，下一球遭魏碩成觸身球保送，對方隨即致意道歉，隨後李宗賢掃出安打，攻佔一、三壘，申皓瑋適時安打，悍將超前為2比1。

兄弟4局下靠著王政順的二壘安打發動攻勢，江坤宇適時一擊再次扳平比數。黃韋盛保送，岳東華再度敲雙殺。申皓瑋5局上敲二壘安打為悍將開啟攻勢，張育成擊出滾地球推進，范國宸高飛犧牲打添1分，以3比2領先。

曾峻岳7局下接替李吳永勤投球，三振江坤宇沒有掉分，8局下跨局投球，連解決2人後卻遇到難關。兄弟由高宇杰、宋晟睿、岳政華連續安打攻下2分超前為4比3。悍將此時直接換上終結者張奕，王政順再掃安打添加保險分。

兄弟先發魏碩成主投6局，被敲6支安打，有3次保送，奪3次三振，失3分，優質先發的內容，無關勝敗。李振昌中繼1局無失分，呂彥青也投1局穩住戰局並拿下本季第3勝，吳俊偉本季首次救援成功。

悍將先發洋投布坎南投5局，被敲6支安打，有4次保送，失2分，逃過敗投，來台首勝再等等。