詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

▲台灣自由潛水好手詹凱翔。（圖／翻攝自IG／tfda.freediving）

記者游郁香／綜合報導

台灣自由潛水好手詹凱翔今（10）日在成都世運會男子動態平潛無蹼決賽中，展現驚人續航力與堅韌意志，在水中停留超過4分鐘，「一口氣」游了224公尺，原本有望爭奪金牌或銀牌，卻因浮上水面時未完全符合賽事規定，被裁判出示紅牌判定成績無效，無緣獎牌。

詹凱翔曾是游泳選手，也擔任過外景攝影師，2021年返鄉成為潛水教練後，才正式踏上自由潛水之路。2022年首度參賽就拿到紅牌，卻沒有退縮，反而將一次次比賽當作突破自己的契機，陸續締造國內外佳績。他表示，當初只是想用比賽督促自己運動，如今已成為生活的一部分。

詹凱翔在自由潛水界早已是新生代矚目焦點，2023年曾以190公尺刷新AIDA動態無蹼亞洲紀錄，2024年又在CMAS泳池世錦賽游出216.5公尺，拿下世界男子亞軍。今年4月，他在成都世運系列賽動態無蹼以205.5公尺的成績奪冠，上個月他更成為全台首位閉氣超過8分鐘的男子選手，在動態有蹼平潛項目成功游出300公尺的驚人成績，不僅成為亞洲史上第2位達成此壯舉的男子選手，更締造台灣新紀錄。

詹凱翔今日在成都世運會動態平潛無蹼決賽中表現也很精彩，在水中停留超過4分鐘，「一口氣」游了224公尺，原本有望奪牌，卻因浮上水面時未完全符合賽事規定，領到一張紅牌遭判失格，錯過頒獎台也未能留下成績。儘管很可惜，但這次經驗勢必會成為他未來持續進化的養分。