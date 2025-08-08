運動雲

Fubon Angels mini 12日全員到齊！　新莊城堡「右外野應援」平日限定登場

▲。（圖／富邦悍將提供）

▲Fubon Angels mini 12日全員到齊！　新莊城堡「右外野應援」平日限定登場。（圖／富邦悍將提供）

記者胡冠辰／綜合報導

富邦育樂旗下富邦悍將與富邦勇士專屬啦啦隊Fubon Angels，2025年練習生「Fubon Angels mini」，將在8月12日於新莊棒球場首度公開亮相，同時富邦悍將也宣布，從該日起於新莊棒球場試辦右外野應援，下半季平日賽事的「12789局」，在新莊右外野看台將有Fubon Angels成員和Fubon Angels mini共同應援，這是新莊城堡全富武莊的突破性嘗試，要讓球迷朋友們在新莊棒球場有更好的觀賽體驗。

2025Fubon Angels mini徵選共有10位兼具舞台表現、應援潛力與個人魅力的成員入選，分別為小芊、貝兒、Laynee、呱呱、艾曼達、陳愉、妮塔、許芸、珈嘉和茉綝，在Fubon Angels mini成員名單公布後，引起粉絲們不少討論，成員們也於日前悍將主場比賽時，進場觀摩學姊們的應援行程，賽前更於場外舞台搶先和家人們互動，下半場mini們更前往右外野，在未來即將登上的新舞台應援，同時也在外野見證悍將的逆轉與張奕的初次燈光秀，讓成員們相當期待與興奮。

而Fubon Angels mini的正式亮相也進入倒數，12日新莊棒球場賽前10位成員將全員到齊，於賽前和全場球迷自我介紹，各位悍將家人可別錯過mini們正式成團的重要時刻！

小芊也很開心的表示：「經過將近2個月的培訓，我們終於要在新莊城堡跟家人們見面了，希望大家都能多多進場為悍將和mini們加油！」

富邦悍將本次試辦右外野看台安排女孩應援，讓更多家人們和FA一同吶喊加油，12日比賽起悍將於新莊棒球場的平日賽事，第1、2、7、8、9局將安排1位正式Fubon Angels、搭配3位mini在右外野觀眾席G8區進行應援。

另外在4至6局的進攻局數期間，也將有FA mini登上內野環形舞台，與悍將小飛俠們一起應援，累積舞台應援經驗，富邦育樂邀請各位球迷朋友和粉絲們，一起見證 Fubon Angels mini 的成長茁壯！

【抽到自家偶像就付錢！】追星人帶小卡讓店員選XD

