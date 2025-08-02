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兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

▲▼中職鄭浩均。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭浩均。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟今（2日）在台北大巨蛋以4比3逆轉擊敗樂天桃猿，拿下隊史第1900勝，成為中職史上第二支達成此紀錄的球隊。總教練平野惠一賽後直呼：「棒球就是這麼不可思議。」他點名岳政華、王威晨與張仁瑋三人關鍵時刻穩定發揮，是能突破壓制、完成逆轉的關鍵。

比賽開局對兄弟並不理想，先發投手鄭浩均首局遭樂天猛攻，因保送與連續安打失3分。不過牛棚接手後穩住陣腳，讓樂天未能再得分。兄弟打線前五局完全被樂天洋投威能帝壓制，直到6局江坤宇獲保送上壘破功，7局王威晨敲出全場首安。9局下趁著威能帝用球數破百，兄弟打線展開反攻，單局攻下3分追平比數。

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延長10局下，兩出局滿壘情況下，岳政華敲出生涯首支再見安打，幫助兄弟氣走桃猿。平野盛讚岳政華與其他打者的執行，「像岳政華、王威晨、張仁瑋，他們的揮棒機制非常穩定，不靠蠻力、不被節奏帶走，這是打出關鍵安打的原因。」

儘管樂天先發投手威能帝主投8.1局狂飆14次三振，展現強大壓制力，平野仍對球隊不放棄的態度表示肯定。他說：「今天威能帝的投球內容，不管到哪個聯盟都能主宰比賽，但我們打者有很強的信念，第9局一定要把他打下來，不管是消耗球數或借力使力，球員們都撐住了。」

平野也提到比賽初段鄭浩均遭狙擊，並稱讚對方打者陳晨威與林立的破壞力，「他們很會掌握時機，上壘後壓力也很大，讓投手的心情明顯受到影響。這對美美（鄭浩均）來說是一堂課。」

對於這場在滿場4萬人見證下逆轉的經典戰役，平野直言這是棒球的魅力所在：「第1局我們掉3分，第9局追回3分，第10局再拿下勝利，不到最後一刻真的什麼都不能預測。」

關鍵字： 中信兄弟棒球逆轉岳政華平野惠一

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