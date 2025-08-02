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差點忘記輪到自己！岳政華敲再見安　挑戰威能帝靠一招取勝

▲▼中職岳政華。（圖／記者李毓康攝）

▲岳政華。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟今（2日）在台北大巨蛋以4比3擊敗樂天桃猿，岳政華在10局下擊出生涯首支再見安打，獲選單場MVP。他表示，這是從少棒以來第一次打出再見安，感到開心，也很榮幸能在滿場4萬名觀眾面前完成。

比賽9局下兄弟落後3分，靠著連續攻勢追平比數。進入延長賽，10局下兩出局滿壘時輪到岳政華打擊，他把握住機會，擊出右外野飛球為球隊奠定勝利。他說：「就是鎖定好球帶去積極攻擊，之前9局上場的打席結果都不太好，這次有成功把握住。」

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岳政華第9局面對樂天先發投手威能帝也敲出安打。他坦言對方投球難以應對，「就是想辦法纏鬥，碰到壞球比較多，就把好球帶拉高，剛好打到他偏高的球，今天他的直球、變化球都很犀利。」

威能帝此役主投8.1局送出14次三振，多位兄弟打者賽後也表示不好打。岳政華提到，雖然自己是後段才上場，仍盡力調整，「只能想辦法去應對。」

許基宏則笑說，第10局岳東華打擊時，下下棒就是岳政華，結果一轉頭發現他還沒準備，「跟他說『換你了啦』，他還說『是喔』，真的大心臟。」對此岳政華也說：「其實有預感會輪到我，但心裡是希望前面就能贏，不一定非得打到我。」

他也補充，過去對陳冠宇的打擊成績不理想，但仍保持積極態度，「打擊時就是選好球去攻擊，這次有成功做到。」

關鍵字： 棒球中信兄弟岳政華再見安MVP

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