兄弟明先發突有變數！鄭浩均傷況曝　雙方為公平先「蓋牌」

▲中信兄弟鄭浩均。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟8月2日在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿，先發投手安排出現變數。中華職棒聯盟1日傍晚宣布，原定先發的鄭浩均因「身體狀況未明」，兄弟球團選擇不公布先發名單，為求比賽公平，樂天桃猿也同樣不公告先發投手。

鄭浩均在2023年球季末接受右手肘韌帶置換手術（Tommy John手術），歷經長時間復健後，今年6月初重返一軍，睽違598天重返投手丘，目前是中信兄弟輪值中唯一固定的本土先發投手。為了保護手術後的恢復狀態，球隊也設下單場約85球的用球上限。

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兄弟原本計劃讓鄭浩均明天先發出賽，聯盟稍早公告，鄭浩均因身體不適登板。兄弟向聯盟回報，他出現「腰部緊繃」症狀，仍在觀察是否影響出賽，並表示無法確定是否擔任先發，因此選擇不先預告。

聯盟表示，「原定於明日舉行的一軍例行賽G236之先發預告，因中信兄弟臨時告知，原定先發投手鄭浩均因身體狀況無法確定是否擔任明日先發選擇不預告，因此為求公平，G236本場次因故兩隊皆不公布先發投手。以上公告。」

鄭浩均本季出賽6場、皆為先發，累積投30.1局，戰績3勝1敗，自責分率僅0.89，展現優異表現，是兄弟目前倚賴的土投戰力。