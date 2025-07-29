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快訊／震撼！林書緯獲FIBA認證成台灣本土　未來有資格打中華男籃

▲國王林書豪、桑尼、林書緯，特攻謝亞軒。（圖／TPBL職籃提供）

林書緯正式取得FIBA的本土球員認證，將可為中華男籃效力。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

台籃震撼彈！台灣職籃明星控衛林書緯，在2020年與哥哥傳出都取得中華民國護照後，林書緯曾多次表態願意為中華男籃效力。29日所屬新北國王球團發布消息，證實林書緯已經正式獲得FIBA國際籃總認證，取得「台灣本土球員」身份，未來可以用本土球員身份參與中華男籃，不需佔歸化球員名額。

現年33歲的林書緯，自2015年就來到台灣打球，經歷SBL超級籃球聯賽、ABL東南亞職籃聯賽、PLG職籃再到目前的TPBL職籃，上賽季還以場均12分、3.9籃板、5.6助攻、1.6抄截，獲選聯盟年度第二隊。

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國王球團稍早發出聲明如下：

林書緯自進入職業生涯以來已在台灣效力超過10年，不僅展現穩定的球場表現，也展現對台灣籃球的高度認同。他本人也多次表達期盼未來若有機會，能夠為台灣籃球貢獻一份心力。隨著球隊近年積極參與國際賽事，他希望未來能以本土球員身分一同征戰國際舞台。基於這樣的初衷，新北國王球團積極協助他向 FIBA 申請本土球員資格的程序。

經過球團與 FIBA 多次溝通及資格審查，林書緯已於上個賽季尾聲正式取得 FIBA 認定的本土球員身份。這項資格不僅讓球隊在國際賽事中擁有更大的調度彈性，也使林書緯具備以本土身份代表中華隊出賽的資格，朝他長期以來希望為中華隊效力的目標更邁進一步。

新北國王毛加恩總經理表示，「書緯長年在台灣打球，是我們球隊非常重要的核心球員。很高興經過多次溝通和審核，林書緯正式取得本土球員資格，這對他本人、球隊以及整個台灣籃球而言，都是一件非常正面且具意義的事情。我們期待他在國內外賽場上發揮最佳實力，為台灣籃球帶來更多榮耀。」

新北國王也感謝中華民國籃球協會在申請過程中的協助與支持，讓整體流程得以順利，完成林書緯的本土球員身分認定。

關鍵字： 林書緯本土FIBA中華隊中華男籃台籃新北國王

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