蔡其昌訪美驚喜　大聯盟巨人高層積極表達合作意願

▲這次赴美除了拜訪三位台美混血球員，蔡其昌及其他情蒐小組成員中職秘書長楊清瓏、前大聯盟投手郭泓志，旅美投手陳偉殷等人，也特別拜訪了巨人、教士球團。圖為「龍仔」龍（Jonathon Long）。（圖／聯盟提供）

記者王真魚／台北報導

中華職棒聯盟會長蔡其昌近日率隊赴美，進行為期一週的訪美行程，針對2025年世界棒球經典賽（WBC）徵詢旅美選手意願，以及與大聯盟球團建立交流合作關係。不過，行程過程一波三折，原先安排拜訪沙子宸、林維恩與林振瑋等人，最終皆因突發狀況取消會面。儘管如此，蔡其昌強調，整體收穫仍十分豐富，未來將由郭泓志、陳偉殷等人持續接力訪談，擴大與旅外選手的連結。

蔡其昌表示，此行原本計劃與幾位旅美選手進行會談，包括沙子宸與林維恩，雙方也早已約好在舊金山附近碰面，甚至安排好住宿與休假時段，但就在出發前夕，兩人臨時收到通知升上高階1A，需前往底特律報到，導致行程被迫取消。

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「他們原本在附近比賽，說好可以見面，但臨時升上高階，馬上得移動，就來不及調整。我們也不想讓選手舟車勞頓，所以就取消了。」蔡其昌說。

同樣遭遇變數的還有林振瑋，原訂會談卻因航班取消、交通延誤無法成行。蔡其昌苦笑表示，「這趟真的一波三折。」

蔡其昌指出，針對旅美選手的接觸工作，國家隊已有明確分工，這次他代表總教練曾豪駒先行前往美國主談三位具台美混血背景的球員。後續將由陳偉殷利用明星賽期間的空檔進行補充聯繫，而郭泓志預計下周將再赴美展開新一輪拜訪。

「選手能否加入，不僅要看個人意願，也需要考量所屬球團的態度與規則許可，這些我們都會謹慎評估。」他進一步透露，經典賽將有連打4場的密集賽程，球員的調度與使用將參照國家隊內部擬定的選手使用手冊，相關戰術與輪替也是教練團未來選人時的重要依據。

除了與選手會面外，這趟訪美行程也納入球團經營交流，中華職棒代表團特別拜訪了舊金山巨人與聖地牙哥教士球團，針對營運模式、品牌行銷、場館經營等議題深入交換意見。

「非常感謝他們提供完整的介紹，讓我們看到職業球隊在營運與行銷上的細膩與專業，這對台灣職棒發展也有很大啟發。」蔡其昌說。

值得一提的是，蔡其昌透露，巨人球團CEO貝爾（Laurence Baer）更主動表示，對於未來與台灣職棒進行交流、合作非常有興趣，盼望能有具體合作計畫可推進。

此外，中華職棒代表團也特別提及巨人3A投手鄧愷威本季表現出色，並表達希望球團在相關事務上給予更多支持與關注，「當然用人方面還是要看教練團，不過我們特別提到他，希望巨人隊多多支持。跟大聯盟球團維持良好互動，對於未來徵召上也會有一些幫助。」