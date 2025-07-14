KT巫師洋投被韓記者爆料與中信兄弟簽約？球團證實雙方有接觸

▲KT巫師洋投奎瓦斯（William Cuevas）。（圖／截自NAMU WIKI）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟洋投群拉警報，韓國知名記者Daniel Kim爆料，近期被放進讓渡名單的KT巫師洋投奎瓦斯（William Cuevas）將與兄弟簽約，球團也回應並證實雙方已有接觸。

KT巫師洋投奎瓦斯（William Cuevas）今年表現不佳，先發18場比賽，累計3勝10敗，防禦率5.40，合計投98.1局失69分。奎瓦斯從2019年起效力KT巫師，曾是2021年球隊創隊首冠的重要功臣。在韓職7年生涯，累計55勝45敗，防禦率3.93。

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韓國知名記者爆料後，引來本人回覆，「我都還沒簽啊...還在讓渡名單，讓我們一步步慢慢來，會讓大家知道我的下一步，謝謝各位！」

對此爆料，中信兄弟球團回應，「有與奎瓦斯團隊接觸，不過進一步的消息還是需要等待球隊官宣確認。」

中信兄弟洋投狀況不斷，德保拉肩傷復發6月初後未再登板，復健進度不明。新洋投李博登遞補出賽3戰未勝，前一戰13日首次投到5局，但連兩場失6分，仍很不穩定。曾以7勝領先的黃博多近況低迷，連3戰無勝吞2敗。此外，勝騎士因傷撤銷登錄，6月初新簽的洋投黃勝尚未在二軍註冊。