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逼近邦茲！水手強打捕手單場雙響　衝上65轟節奏穩居全壘打王

記者王真魚／綜合報導

在大聯盟全壘打王爭奪戰中遙遙領先的水手隊捕手羅里（Cal Raleigh），今日比賽中8局擊出本季第37轟，9局再補上一支第38轟，且是滿貫砲，單場雙響砲震撼全場。

根據MLB官方記者藍斯（Sarah Langs）在X（前Twitter）的報導，羅里目前上半季全壘打數已經單獨排名史上第二位，僅次於2001年巨人隊邦茲（Barry Bonds）所創下的上半季最多39轟紀錄。羅里距離該紀錄僅剩「1轟」，而上半季還有2場比賽可挑戰。

羅里此役擔任第三棒指名打者，8局上1出局、球隊領先1分時，面對老虎隊左投霍頓（Tyler Holton），在2好2壞時把外角變化球掃向左中外野，全壘打飛行距離116.7公尺。9局上無人出局滿壘時，他再面對另一名左投航特（Brant Hurter），將球轟進左外野看台，飛行距離123.4公尺。

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全壘打王排行榜中，羅里目前以38轟暫居大聯盟第1，領先洋基隊賈吉（Aaron Judge）4轟、領先道奇隊大谷翔平7轟，優勢明顯。

羅里目前是大聯盟第5個球季，去年以前累積93轟。2024年單季最多轟為34支（153場出賽），今年則正以單季超過65轟的節奏邁進，極有機會締造個人最佳與歷史新頁。

▲水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）連4戰炸裂。（圖／達志影像／美聯社）

▲水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）。（圖／達志影像／美聯社）

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