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勇士再度考慮網羅詹皇　騎士歡迎他「回家」但有一大前提

▲▼勇士柯瑞、湖人詹姆斯、勇士波傑姆斯基 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士傳出再次認真考慮網羅詹皇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

隨著湖人確立「金童」唐西奇（Luka Dončić）為球隊的新核心，40歲天王詹姆斯（LeBron James）的未來動向引發高度關注。根據《ESPN》報導，勇士是少數幾支曾認真考慮是否出價交易這位4屆年度MVP的球隊之一，灣區曾在2023-24賽季交易截止日前試圖出手網羅；詹皇是否會重返發跡地克里夫蘭，也備受矚目。

《ESPN》記者謝爾朋（Ramona Shelburne）與溫德霍斯特（Brian Windhorst）披露，「包括勇士在內的少數幾支球隊，他們曾在2023-24賽季試圖交易來詹姆斯，據傳最近又再度思考是否該提出報價。」

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▲▼湖人詹姆斯、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯未與湖人續約，未來動向受矚目。（圖／達志影像／美聯社）

勇士對詹姆斯的興趣早已不是新聞，也嘗試過延攬他入隊，儘管「詹皇＋柯瑞（Stephen Curry）」這樣的超級巨星組合更像是球迷心中的夢想而非現實， 但種種跡象顯示，灣區對詹皇的興趣似乎從未減退。

詹姆斯是否會重返發跡球隊騎士，是另一個熱門話題。《Hoops Wire》記者阿米克（Sam Amico）指出，克里夫蘭只有在詹皇被湖人買斷的情況下，才會考慮重新網羅這位替球隊帶來隊史首冠的傳奇。

騎士與詹姆斯重聚的最大障礙，是詹皇這個休賽季執行的球員選項，他下季薪資高達5260萬美元，這筆龐大薪資讓湖人難以透過「買斷」來解決他的去留問題。如果是透過交易，他的薪資將落在接手球隊頭上，這對雙方而言都極具挑戰，特別是對於缺乏易交易合約的騎士隊來說。

▲▼騎士時期的詹姆斯與主帥魯伊。（圖／CFP）

▲根據報導，騎士只有在詹皇被買斷的情況下，才會考慮出手搶人。（圖／CFP）

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人LeBron James金州勇士克里夫蘭騎士Stephen Curry

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