湖人想盡快甩掉詹皇？　ESPN曝跡象：傾向2026年春天分道揚鑣

▲《ESPN》披露，湖人並未向詹姆斯提供延長合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

天王詹姆斯（LeBron James）在湖人的生涯即將邁入最終章？根據《ESPN》的最新報導，湖人不僅未與詹皇討論續約，甚至在球隊轉手給新老闆華特（Mark Walter）前，也沒提前告知這位4屆MVP，各種跡象顯示，湖人傾向在2026年春天與詹皇分道揚鑣。

詹姆斯已於6月底選擇執行價值5260萬美元的球員選項，不過報導指出，總管佩林卡（Rob Pelinka）從未向他提供延長合約，等於劃下了他作為球隊門面的終點，這是他自2018年加盟以來，首次明確出現「退場時間表」。

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耐人尋味的是，在湖人上季中與達拉斯達成震撼交易，將當家長人戴維斯（Anthony Davis）送走、迎來新門面唐西奇（Luka Dončić）時，詹姆斯也未獲事前告知，當時他甚至一度以為這筆交易是「網路謠言」。

▲湖人交易戴維斯和易主，傳出詹姆斯皆未獲得事先告知。（圖／達志影像／美聯社）



上個月球隊易主這件大事上，詹姆斯依舊未被事先告知。唐西奇則在交易完成後第一時間於社群媒體發文，盛讚湖人並表達對新老闆的歡迎；相較之下，詹皇並未發表任何公開聲明或表達立場。

《ESPN》更直指，湖人已替詹姆斯的「好萊塢式退場」設定時間——2026年春天。屆時詹皇可能以自由身離隊或退役，湖人則正式邁入唐西奇時代，象徵紫金核心全面轉移。

詹姆斯下季年薪高達5260萬美元，這筆龐大薪資讓湖人難以透過「買斷」來解決他的去留問題。如果是透過交易方式，他的薪資將落在接手球隊頭上，這對雙方而言都極具挑戰。

▲湖人年初震撼迎來唐西奇，核心交接正式啟動。（圖／達志影像／美聯社）