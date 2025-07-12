希望不是溫網最後一戰　38歲喬科維奇認老了：現實狠狠打擊我

Standing ovation for Novak Djokovic as he exits after his defeat at Wimbledon ???? pic.twitter.com/bfEqXwc3DG — SportsCenter (@SportsCenter) July 11, 2025

記者游郁香／綜合報導

38歲塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）在今年溫網4強賽遭現任球王辛納（Jannik Sinner）直落3盤橫掃， 他賽後坦言隨著年齡增長、身體的耗損，打5盤3勝制的比賽已成為挑戰，「現實在這一年半狠狠打擊我。」不過他不打算就此告別溫網，「希望這不是我在中央球場的最後一戰。」

這位擁有24座大滿貫金盃的網壇傳奇在中央球場遭辛納以6比3、6比3、6比4橫掃，賽後他繞場向觀眾揮手致意，全場起立鼓掌送別。有別於今年法網4強賽失利後，曾語出驚人說「可能是在這裡的最後一戰」，喬帥這次堅定表示，「我沒打算今天結束我的溫布頓生涯，我計劃至少再回來一次，一定會再踏上中央球場。」

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▲喬科維奇直落3不敵辛納，仍盼未來能重返中央球場。（圖／達志影像／美聯社）

不過喬科維奇坦承，近年打5盤3勝制的比賽，對他的身體已是一大挑戰，「比賽打得越久，狀況就變得越糟。我今年4大滿貫賽都打進了4強，每次都要面對辛納（Jannik Sinner）或艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。這些傢伙年輕、體能充沛、反應迅速，我總覺得自己是帶著半滿的油箱去應戰，這樣的狀態根本無法贏球。」

「我不認為這是什麼壞運氣，而是年齡造成的，身體的耗損與磨損。」喬科維奇直言，「儘管我非常努力照顧自己的身體，過去一年半來，現實還是前所未有地狠狠打擊我。老實說，這對我來說很難接受，因為當我身體健康時，我仍然可以打出非常高水準的網球，我今年就證明了這一點。」

▲38歲喬帥坦言體能難敵年輕世代，感嘆「油箱只剩一半」。（圖／達志影像／美聯社）

身為網壇史上最偉大的球員之一，喬科維奇2023年在美網奪冠後追平考特（Margaret Court）囊括24座大滿貫冠軍的紀錄。當時喬帥單季橫掃3座大滿貫金盃、年終世界第1，正朝著獨攬最多冠紀錄邁進。

不過此後，他僅打進一場大滿貫決賽（去年溫網敗給艾卡拉茲）和4次4強賽。他去年夏天曾在巴黎奧運奪下生涯唯一缺少的金牌，但除此之外僅拿下一座ATP冠軍。如今艾卡拉茲與辛納聯手壟斷過去6座大滿貫，喬科維奇不諱言，「他們現在絕對是高出其他人好幾個層次。」