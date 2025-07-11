洋基前7局被壓制無安打！　賈吉延長賽再見逆轉犧牲打

▲賈吉延長賽敲出再見犧牲飛球。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洋基今（11）日在主場上演驚天逆轉，原本一路被水手投手布萊恩（Bryan Woo）壓制到前7局都無安打，最終卻在延長賽靠著賈吉（Aaron Judge）高飛犧牲打，6比5逆轉氣走水手，收下本季第3場再見勝利。

比賽前段洋基攻勢全面熄火，水手先在2局靠楊恩（Cole Young）適時安打先馳得點，4局又由馬斯特羅波尼（Miles Mastrobuoni）敲出帶有打點安打，面對洋基先發史卓曼（Marcus Stroman），水手前5局共敲6安打、攻下2分，7局水手再由普蘭柯（Jorge Polanco）轟出3分砲，將比分拉開至5比0。

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Break out the trident!



Jorge Polanco destroys a 3-run shot pic.twitter.com/mjv4KkrvtN — MLB (@MLB) July 11, 2025

洋基直到8局才由奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出全場首支安打，並靠威爾斯（Austin Wells）高飛犧牲打追回1分，9局水手終結者穆諾茲（Andrés Muñoz）登板，洋基展開反撲，格里沙姆（Trent Grisham）、貝林傑（Cody Bellinger）接連擊出安打，萊斯（Ben Rice）選到保送擠滿壘包，2出局、2好球的絕對劣勢下，威爾斯敲出關鍵追平2分安打，全場狂歡。

延長10局下，洋基滿壘攻勢，賈吉登場擊出右外野方向的高飛犧牲打送回再見分，結束這場從8局前完全沒安打到最終逆轉勝的戲劇性賽事。

Aaron Judge hits a sac fly and the @Yankees walk it off! pic.twitter.com/m9NnEYiVCz — MLB (@MLB) July 11, 2025

洋基本場比賽的另一大亮點是史丹頓（Giancarlo Stanton）8局下擊出生涯首支代打全壘打，為追平戰局埋下伏筆。