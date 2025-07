洋基前7局被壓制無安打！　賈吉延長賽再見逆轉犧牲打

▲賈吉延長賽敲出再見犧牲飛球。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洋基今(11)日在主場上演驚天逆轉,原本一路被水手投手布萊恩(Bryan Woo)壓制到前7局都無安打,最終卻在延長賽靠著賈吉(Aaron Judge)高飛犧牲打,6比5逆轉氣走水手,收下本季第3場再見勝利。

比賽前段洋基攻勢全面熄火,水手先在2局靠楊恩(Cole Young)適時安打先馳得點,4局又由馬斯特羅波尼(Miles Mastrobuoni)敲出帶有打點安打,面對洋基先發史卓曼(Marcus Stroman),水手前5局共敲6安打、攻下2分,7局水手再由普蘭柯(Jorge Polanco)轟出3分砲,將比分拉開至5比0。

洋基直到8局才由奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)敲出全場首支安打,並靠威爾斯(Austin Wells)高飛犧牲打追回1分,9局水手終結者穆諾茲(Andrés Muñoz)登板,洋基展開反撲,格里沙姆(Trent Grisham)、貝林傑(Cody Bellinger)接連擊出安打,萊斯(Ben Rice)選到保送擠滿壘包,2出局、2好球的絕對劣勢下,威爾斯敲出關鍵追平2分安打,全場狂歡。

延長10局下,洋基滿壘攻勢,賈吉登場擊出右外野方向的高飛犧牲打送回再見分,結束這場從8局前完全沒安打到最終逆轉勝的戲劇性賽事。

Aaron Judge hits a sac fly and the @Yankees walk it off! pic.twitter.com/m9NnEYiVCz

洋基本場比賽的另一大亮點是史丹頓(Giancarlo Stanton)8局下擊出生涯首支代打全壘打,為追平戰局埋下伏筆。

Giancarlo Stanton drives a pinch-hit, two-run homer to the bullpen and the @Yankees are right back in it pic.twitter.com/9iVxKtia6G