「鋼鐵人」周柏臣續留夢想家　誓扛禁區穩定力量

▲周柏臣與夢想家完成續約。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家球團今(11)日正式宣布，已與球員周柏臣完成續約。未來不僅鞏固球隊禁區戰力，也再度攜手與球隊征戰新的賽季。

自 2022 年加入夢想家以來，周柏臣憑藉強悍的對抗能力與積極態度，成為球隊內線陣容中值得信賴的一員。2023–24賽季，他與洋將馬布爾(Devyn Marble)搭檔，組成內外線呼應的雙人組合，場上默契十足，不僅牽制對手進攻，也有效帶動團隊攻防節奏。

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2024-25賽季期間，面對洋將調整與傷兵輪替等挑戰，他挺身而出扛起內線重任，憑藉強悍對抗性與防守韌性，有效壓制對手攻勢，強化團隊的禁區保護。四月對上攻城獅一役，周柏臣在比賽中鼻骨骨折，經治療短暫休息後隨即重返賽場，帶傷應戰。他的堅持不僅展現出高強度的職業素養，更體現了對球隊責任感的具體行動。

周柏臣表示，「可以和夢想家續約，我內心滿懷感謝與珍惜。這支球隊是我效力了三個球季的地方，對我來說就像一個大家庭，球團上下給了我很多支持與信任，這樣的氛圍讓我很有歸屬感， 也正是我選擇留下的最大原因。對我個人來說，也希望能持續做好自己擅長的事情，幫助球隊在戰績上有所提升。」

夢想家總經理韓駿鎧表示，「很開心柏臣持續待在團隊，他穩健的內線防守與堅韌的比賽態度，為球隊帶來很大助益。無論是場上表現還是場下態度，周柏臣都是團隊不可或缺的一員。我們很高興能與他續約，期待他在團隊裡持續扮演穩定力量。我們一起並肩迎接新賽季的挑戰。」

