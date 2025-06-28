達拉斯美女狀元創WNBA紀錄　可惜無緣對決克拉克

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

WNBA達拉斯羽翼今（28）日在主場迎戰印第安納狂熱，原本外界期待能見到「美女狀元」布克爾絲（Paige Bueckers）與克拉克（Caitlin Clark）2位頂尖新星正面交鋒，但克拉克因腹股溝傷勢缺陣，讓這組焦點對決暫時延後。

賽前談到無緣與克拉克對決時，布克爾絲略感遺憾，也期許她能早日康復，「當然會希望每次都對上完整的陣容，我不希望任何人在聯盟因為受傷或其他原因缺賽。」

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▲克拉克本場因傷高掛免戰牌。（圖／達志影像／美聯社）

即便少了克拉克，狂熱仍在首節打出33比13的強勢攻勢，全場命中率高達59.3%，最終以94比86擊落羽翼，將達拉斯戰績壓到4勝13敗，持續在西區墊底。

布克爾絲此役雖未能帶隊取勝，但個人表現締造WNBA新頁，登場36分鐘攻下27分、6助攻、2抄截、2阻攻，並且沒有任何失誤，成為聯盟史上首位單場繳出至少「25分、5助攻、2抄截、2阻攻、0失誤」的球員，本場他18投9中、三分球3投2中、罰球7罰全進，展現驚人的進攻效率。

羽翼本場除了布克爾絲外，僅有奧貢波瓦勒（Arike Ogunbowale）與海恩斯-艾倫（Myisha Hines-Allen）拿下雙位數得分，分別為15與14分，儘管布克爾絲在新人賽季屢屢締造紀錄，但球隊仍需更多隊友跳出來穩定輸出，避免戰績持續探底。

▲布克爾絲雙拳難敵四手，締造紀錄遺憾吞敗。（圖／達志影像／美聯社）