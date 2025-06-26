布坎南不好打　鋒總看王念好哭了：要去尋找成功的思考

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將26日5比4打敗樂天桃猿，富邦三壘手王念好因為失誤自責落淚，富邦總教練陳金鋒表示，「要去尋找成功的思考。」



▲陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

今天富邦洋投布坎南（David Buchanan）先發7局用了102球，66個好球，被擊出4支安打，投出7次三振，投出1次四壞球，1次觸身球，失掉1分非自責分，最後無關勝敗。

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評價布坎南表現，陳金鋒表示，「從一開始先發到現在，每一次投球都是滿穩定，本來球就不好打，速度雖然不快，但控球表現非常好，目前第3場都是很好的先發狀態。」

此役最後延長賽11局，靠著對方三壘手林智平發生再見傳球失誤，陳金鋒認為，「努力打到最後一個出局數，大家表現非常好，雖然有落後，但分數可以拿回來，球隊是往好的方向。」

陳金鋒坦言，「這禮拜因為有6場比賽，會比較麻煩，不管投手或是野手都會連續出賽，這禮拜會比較辛苦一點。」

第7局富邦三壘手王念好因為失誤自責落淚，陳金鋒提到，「球員在場上努力，失誤造成球隊困擾，也都會難過，但也是要去想，這是必須要去承受，職業運動每天都有輸贏無限循環，錯誤了如何面對往前的比賽，而不是一直在想不能改變的事實，如果每天這樣比賽，精神消耗在無謂的思考，比賽過程要去轉換思考，不是一直在錯誤失敗的思考，要去尋找成功的思考。」

陳金鋒直言，「職業運動不是只有技術，心裡的想法與做法要合一，才有辦法應付球季下來的壓力與失敗，誰都會失誤，過程中怎麼去做，這個比較重要。」