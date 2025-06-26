運動雲

>

布坎南不好打　鋒總看王念好哭了：要去尋找成功的思考

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將26日5比4打敗樂天桃猿，富邦三壘手王念好因為失誤自責落淚，富邦總教練陳金鋒表示，「要去尋找成功的思考。」

▲▼中職富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）
▲陳金鋒。（圖／記者李毓康攝） 

今天富邦洋投布坎南（David Buchanan）先發7局用了102球，66個好球，被擊出4支安打，投出7次三振，投出1次四壞球，1次觸身球，失掉1分非自責分，最後無關勝敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

評價布坎南表現，陳金鋒表示，「從一開始先發到現在，每一次投球都是滿穩定，本來球就不好打，速度雖然不快，但控球表現非常好，目前第3場都是很好的先發狀態。」

此役最後延長賽11局，靠著對方三壘手林智平發生再見傳球失誤，陳金鋒認為，「努力打到最後一個出局數，大家表現非常好，雖然有落後，但分數可以拿回來，球隊是往好的方向。」

陳金鋒坦言，「這禮拜因為有6場比賽，會比較麻煩，不管投手或是野手都會連續出賽，這禮拜會比較辛苦一點。」

第7局富邦三壘手王念好因為失誤自責落淚，陳金鋒提到，「球員在場上努力，失誤造成球隊困擾，也都會難過，但也是要去想，這是必須要去承受，職業運動每天都有輸贏無限循環，錯誤了如何面對往前的比賽，而不是一直在想不能改變的事實，如果每天這樣比賽，精神消耗在無謂的思考，比賽過程要去轉換思考，不是一直在錯誤失敗的思考，要去尋找成功的思考。」

陳金鋒直言，「職業運動不是只有技術，心裡的想法與做法要合一，才有辦法應付球季下來的壓力與失敗，誰都會失誤，過程中怎麼去做，這個比較重要。」

關鍵字： 中職富邦悍將

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

失誤對不起布坎南　王念好落淚：知道打擊沒幫到球隊

失誤對不起布坎南　王念好落淚：知道打擊沒幫到球隊

林智平11局再見失誤　富邦5比4擊退樂天首度3連勝

林智平11局再見失誤　富邦5比4擊退樂天首度3連勝

喜歡固定先發輪值　李東洺設下最低局數標準

喜歡固定先發輪值　李東洺設下最低局數標準

開轟心態大不同　林岳谷沒想太複雜：這次飛比較遠

開轟心態大不同　林岳谷沒想太複雜：這次飛比較遠

陳柏豪調離樂天終結者　川岸強：不甘心成為動力

陳柏豪調離樂天終結者　川岸強：不甘心成為動力

恭喜陳佳樂「站在起跑線」　古久保健二點出課題

恭喜陳佳樂「站在起跑線」　古久保健二點出課題

首安與爸爸陳瑞昌神奇巧合　陳佳樂發現都在「11」打數

首安與爸爸陳瑞昌神奇巧合　陳佳樂發現都在「11」打數

味全打線變動不再「頭重腳輕」　葉總調整行程有原因

味全打線變動不再「頭重腳輕」　葉總調整行程有原因

「請不要放棄我們」　林智勝有話想對龍迷說

「請不要放棄我們」　林智勝有話想對龍迷說

鋼龍優質先發助味全中止4連敗　統一上半季封王停在M4

鋼龍優質先發助味全中止4連敗　統一上半季封王停在M4

超跑迷兒子心齋橋遇愛車　車主熱情邀試坐讓他圓夢

熱門新聞

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

今年NBA選秀會最大驚奇！「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

味全龍×hololive大巨蛋兩日吸5萬人　球團將加開座位

「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位　PG酸：先進聯盟再說

快訊／下一個哈登來了？公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前職棒球員吳偲佑傳去年過世

2遭湖人「退貨」中鋒被交易到太陽

3「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

4味全龍8月底大巨蛋吸5萬人將加開座位

5「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位

最新新聞

1獅魔術數字又消失　兄弟追平燃封王希望

2布坎南不好打　鋒總看王念好哭了

3失誤對不起布坎南　王念好落淚

4林智平11局再見失誤　富邦擊退樂天首度3連勝

5喜歡固定輪值　李東洺設最低局數標準

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

【被飛蟲襲擊】 #邊荷律 應援到一半落荒而逃XD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366