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陳柏豪調離樂天終結者　川岸強：不甘心成為動力

▲▼中職陳柏豪。（圖／記者李毓康攝）
▲陳柏豪。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／新莊報導

樂天桃猿投手陳柏豪今年上半季狀況起伏較大，昨天沒有被安排在第9局上場，樂天日籍投手教練川岸強證實，確定調整陳柏豪的定位。

去年陳柏豪轉戰樂天，繳出生涯年表現，52場出賽，戰績2勝4敗4中繼29次救援成功，投了52.2局，38次三振，39次四死球，防禦率2.39。

今年陳柏豪出賽24場，戰績1勝3敗1中繼11次救援成功，但有4次救援失敗，投了22.1局，防禦率3.22，WHIP值1.48。

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昨天陳柏豪提前在第7局上場，川岸強表示，「確定會調整他的定位，看他目前為止登板的內容，朝著下半季讓他挑戰新的位置，也不是他不行，或是他不好，現在還在尋找對他最好的方式。」

川岸強坦言，「畢竟陳柏豪去年是救援王，雖然有失敗幾場，但對他信任沒有改變，不是要改變什麼，而是找出對他最好的位置。」

同時川岸強提到，「陳柏豪可能會有不甘心的心情，但他也接受這個安排，他本人是非常樂觀，相信會成為他的動力，會看比賽分差，安排他的定位。」

至於目前球隊關門人選，川岸強透露，「用當下最適合的人選去投終結者，心中有幾個人選，但就是屆時看狀況，陳柏豪當然有可能再回到終結者角色，因為他心臟滿大顆，雖然有幾次失敗，但一直有在投第9局，光是這一點，就不是每個人都能做得到，確實有非常大的壓力，那種壓力只是站上去的人，才會知道那種感覺。」

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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