失誤對不起布坎南　王念好落淚：知道打擊沒幫到球隊

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將26日打到延長賽11局，最終5比4險勝樂天桃猿，第7局富邦三壘手王念好發生失誤，在場上落淚，賽後王念好自責地說，「對不起布坎南。」



▲王念好。（圖／富邦悍將提供）

今天布坎南（David Buchanan）先發7局用了102球，66個好球，被擊出4支安打，投出7次三振，投出1次四壞球，1次觸身球，失掉1分非自責分，最後無關勝敗。

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第7局王念好發生失誤，雖然沒有造成球隊失分，但依舊自責落淚，他坦言，「對不起布坎南，前面一顆球就有機會處理，太倉促想要解決這個Play，球沒有看進去手套裡面，第二顆感覺有把球接進去，接拿沒有做得很確實，球從手套掉出來。」

王念好坦言，「過去沒有在比賽中因為失誤落淚，這是第一次，自己知道打擊沒辦法幫忙到球隊，全心專注在守備，有發生失誤，當然覺得很自責。」

不過王念好認為，「還是要向前看，面對下一顆球，打到我這裡，就是謹慎一點處理每顆球，布坎南有跟我說，球場上沒有道歉，已經做得很好，只是結果不太好，要隨時準備下一球。」

本季打擊表現不理想，王念好提到，「平常也都很早來球場訓練，準備好自己，比賽就是呈現這個結果，灰心是當然，下一場好好準備自己。」