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大谷翔平打點建功＋克蕭3000K「M8」！道奇6比5險勝國民

▲克蕭 （圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭 （圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天對國聯東區排名第4的華盛頓國民，大谷翔平此戰3度上壘，包括適時安打，帶有1分打點。道奇終場6比5勝出，3連戰先拔頭籌。

道奇在先失1分的情況下，於3局下半展開反攻。第8棒K.赫南德茲（Kike Hernandez）相隔16個打席終於擊出安打，製造一出局一、三壘的得分機會。隨後第2棒貝茲（Mookie Betts）擊出內野滾地球，在雙殺未能完成的狀況下追平比分。接著，第4棒T,赫南德茲（Teoscar Hernandez）與第5棒帕赫斯（Andy Pages）連續擊出適時安打，助隊以3比1逆轉戰局。

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獲得打線火力支援的克蕭（Clayton Kershaw），雖幾乎每局都面臨危機，但最終以5局失2分的穩定表現完成任務，拿下本季第3勝，生涯累積勝場數來到215勝，距離達成生涯3000次三振的里程碑僅差8次。

打線方面，大谷四局下半擊出適時安打建功，六局下半則由羅哈斯（Miguel Rojas）轟出本季第3支兩分砲，再添保險分。

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

道奇帶著4分領先進入七局上半，第三任左投貝西亞（Alex Vesia）在兩出局後投出滿壘危機並退場，接替的耶茲（Kirby Yates）面對代打小賈西亞（Garcia Jr.）被擊出2分打點適時二壘安打，使比分縮小至僅剩2分差。

第8局上半由第5任投手德雷爾（Jack Dreyer）接手，第9局交由左投史考特（Tanner Scott）關門，被阿布拉姆斯（CJ Abrams）擊出陽春砲，但隨後穩住陣腳，成功拿下本季第15次救援成功。道奇戰績再次拉開，勝率高達.610，居國聯之首。

大谷此戰3打數1安打，貢獻1打點，2次保送，1次三振。雖然連續6場未開轟，但終結連續3場沒有打點的情況，本季打擊率.292、25轟、44分打點，OPS值達1.008。

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