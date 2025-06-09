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新「曼巴傳人」是他！　雷霆SGA：我深受Kobe的影響

記者杜奕君／綜合報導

NBA年度總冠軍賽第2戰，雷霆靠著當家王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場狂砍34分、5籃板、8助攻、4抄截，以123比107擊潰溜馬，系列賽扳成1比1平手。身為本季聯盟例行賽MVP得主，SGA日前受訪時表示，「已逝湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）是我最喜歡的球員，希望有一天我能在籃球層面接近他的高度。」

生涯首度站上NBA決賽舞台，吉爾吉斯-亞歷山大冠軍賽前兩戰合計轟下72分，改寫了「戰神」艾佛森（Allen Iverson）高懸24年的NBA「決賽菜鳥」前兩戰得分總合紀錄，展現當代聯盟第一砍將霸氣。

由於多樣性的單打技巧，加上有別於當代籃球的大量中距離投射，也讓不少球迷認為吉爾吉斯-亞歷山大整體球風和湖人已故傳奇球星「黑曼巴」布萊恩有神似之處。

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吉爾吉斯-亞歷山大在談及此事時表示，「Kobe大概是史上我最喜歡的球員，我從來沒有機會親自見到他，但我相信全世界的孩子都深受他的影響。他是一位無比出色的競爭者與籃球運動員，希望有一天，我能在籃球層面接近他的高度，他真的是一位特別的天才。」

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、霍姆格倫，溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大直言自己的籃球生涯深受「黑曼巴」布萊恩啟發。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍賽雷霆吉爾吉斯-亞歷山大SGA

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