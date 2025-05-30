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獅8：3逆轉守住龍頭！陳傑憲魚雷打老虎、陳鏞基寫最老盜轟紀錄

▲▼ 陳鏞基 。（圖／統一獅提供）

▲ 陳鏞基 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊今（30）日在主場迎戰樂天桃猿，全場打線全面甦醒，陳傑憲首度拿出「魚雷棒」上陣，連兩打席棒打「老虎」黃子鵬，加上41歲資深老將陳鏞基扛4棒單場又盜又轟，終場以8：3力退桃猿，中止近期4連敗，穩住上半季龍頭地位。

陳傑憲過去對黃子鵬打擊就相當出色（賽前打擊率達3成56），今天首次使用「魚雷棒」，延續好手感，前兩打席對戰都敲出安打，第2局在追平比數後又擊出超前安打，帶動球隊單局灌進4分逆轉戰局。

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黃子鵬此役投5局被打出9支安打失6分，追平對獅隊單場第二高失分紀錄（最多為去年9月17日的9分）。 陳鏞基此戰第4局敲安後成功盜壘，第7局再轟出兩分砲，不僅拉開比數，也以41歲321天之齡，成為中職史上最年長「單場盜壘＋全壘打」球員，打破原紀錄保持人洋砲林克（39歲253天）。

獅隊9棒新秀田子杰今天3局下敲出生涯首安並貢獻1打點，是球隊追加分數的功臣之一。先發投手布雷克雖然首局遭桃猿猛攻失3分，但5局飆8次三振守住戰局，拿下本季第3勝。

獅隊近來深受「首局症」困擾，已連續4場首局失分，整季首局失19分、6次守備失誤皆為聯盟倒數。但今天在開賽即落後3分的情況下，全隊展現韌性反攻，終場以8：3力退樂天，終止連敗。

上周在台南遭中信兄弟橫掃後戰績吃緊，這一勝也讓獅隊得以擋下味全龍在另一地對兄弟的追趕壓力，穩住上半季第一的寶座。

▲▼ 陳傑憲 。（圖／統一獅提供）

▲ 陳傑憲 。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 中職統一獅陳傑憲樂天桃猿比賽

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