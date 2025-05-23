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MVP最強砍將！雷霆SGA連5戰30+　還追平柯瑞分區決賽神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

日前剛剛勇奪NBA本季例行賽MVP殊榮，奧克拉荷馬雷霆當家球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）23日在西區決賽第2戰，用追平個人生涯季後賽最高的38分強勢表現，率隊以118比103大勝明尼蘇達灰狼，西冠決賽取得2比0領先。SGA不僅寫下季後賽連5戰個人得分30+，更成為2015年「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）之後，首位在生涯首度打入分區決賽就能夠連兩戰得分超過30分好手。

上賽季就已經打出聯盟頂尖球星氣勢，吉爾吉斯-亞歷山大在上季季後賽就曾寫下連續5場個人得分至少30分紀錄，可惜雷霆最終遭到達拉斯獨行俠淘汰，無緣叩關西冠。

但本季吉爾吉斯-亞歷山大捲土重來，例行賽就率領雷霆軍團一路過關斬將，日前也正式取得個人生涯首座「年度MVP」殊榮，在季後賽次輪對上丹佛金塊的第5至第7戰，SGA個人得分都至少來到30分大關。

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加上西區冠軍賽前兩戰分別拿下31分以及38分，吉爾吉斯-亞歷山大又再次追平個人在季後賽連5戰得分30+壯舉。

另外，吉爾吉斯-亞歷山大也成為自2015年的柯瑞之後，聯盟首位在首次打進分區冠軍賽情況下，就能連兩戰得分突破30分大關好手。

當年柯瑞首度站上西區冠軍賽舞台時，面對休士頓火箭前兩戰就分別轟下34分以及33分，而現年26歲的SGA首度叩關西區決賽，前兩戰也追平柯瑞的超神紀錄，也宣告SGA主宰聯盟的新時代可能即將來臨。

▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大追平2015年勇士柯瑞所寫下的神紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA季後賽雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大Shai Gilgeous-Alexander柯瑞勇士

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