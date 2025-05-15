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金氏紀錄級感動！百位癌友旋轉桃猿主場　傳遞生命韌性與希望

▲▼ 賽前「中華民國癌友新生命協會」180位癌友為全猿主場帶來「金是愛旋轉」，並由「世華婦女會 華星分會」Amy會長為今日比賽開出好球。 。（圖／樂天桃猿提供）

▲賽前「中華民國癌友新生命協會」180位癌友為全猿主場帶來「金是愛旋轉」，並由「世華婦女會 華星分會」Amy會長為今日比賽開出好球 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿15日主場不只有熱血球賽，賽前更有一場溫暖人心的表演。球團賽前邀請「中華民國癌友新生命協會」180位癌友與志工進場，為全猿主場帶來象徵勇氣與希望的「金是愛旋轉」表演，用堅定的步伐展現生命力。現場並由「世華婦女會華星分會」Amy會長擔任開球嘉賓，為比賽投出好球。

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活動開場時，180位癌友齊聚桃園棒球場，在5分鐘內持續旋轉，透過身體的節奏展現堅強意志。這場充滿儀式感的表演，不僅向觀眾傳遞正能量，也讓整座球場感受到癌友們堅定活下去的信念與喜悅。

主辦單位表示，這次演出不僅是儀式性的表演，更是一次「生命的宣言」，象徵著癌友們在抗病路上的堅持與希望。

「金是愛旋轉」活動起源於2007年，為鼓勵一位進入安寧病房的癌友，當時204位癌友與志工共同旋轉60分鐘，奇蹟般為她延續了生命。這份動人的力量持續至今，協會每4年舉辦一次旋轉挑戰，已成為凝聚癌友心靈、綻放生命光芒的重要儀式。

歷屆紀錄令人動容：

2007年：204人旋轉60分鐘

2011年：755人旋轉90分鐘

2015年：859人旋轉100分鐘

2019年：918人旋轉100分鐘

2023年：突破千人、達成1000人旋轉100分鐘的壯舉！

這些挑戰更寫入金氏世界紀錄，見證「旋轉的力量」如何化作支持、療癒與延續。

主持人在介紹中提到，「人生就像棒球賽，有順境也有逆境，癌症就是現代生活的逆境，不到最後一刻，都還有希望。」癌友們透過旋轉找回身體與空間的節奏，也象徵生命可轉向、能突破困局。

新生命協會表示，透過旋轉活動，協助癌友與家人脫離負面情緒，在生活中實踐身心靈的成長，讓他們在面對疾病的同時，也能擁有重新出發的力量。

▲▼ 賽前「中華民國癌友新生命協會」180位癌友為全猿主場帶來「金是愛旋轉」，並由「世華婦女會 華星分會」Amy會長為今日比賽開出好球。 。（圖／樂天桃猿提供）

▲賽前「中華民國癌友新生命協會」180位癌友為全猿主場帶來「金是愛旋轉」，並由「世華婦女會 華星分會」Amy會長為今日比賽開出好球。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 癌友溫暖希望生命力表演

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