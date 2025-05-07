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大谷翔平寫20年最速「10轟10盜」紀錄　遭再見安打嘆：真的很想贏

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平於7日（台灣時間）在客場對上馬林魚的比賽中繳出亮眼表現，5打數2安打貢獻2打點，包含一支陽春全壘打與一支關鍵二壘安打。他成為自2005年羅柏茲（Brian Roberts）以來，史上第12位在開季36場內達成「10轟10盜」紀錄的球員，也是近20年來第一人。

此役第3打席，大谷在球隊落後1分的狀況下，面對馬林魚左投維內齊亞諾（Anthony Veneziano）首球滑球果斷出棒，擊出右外野上層全壘打，擊球初速109英里（約175.4公里）、飛行距離403英尺（約122.8公尺）、仰角33度，成為他本季第10轟，也是他連5季、第7度單季雙位數全壘打，追平松井秀喜，並列日本選手最多紀錄。

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賽後受訪時，大谷表示：「基本上，我理想的打擊是能保持平衡站姿，並交給自己的身體去完成揮棒。當然不是每一次打席都能這樣做到，但我認為依據比賽情境去決定，像是要打向中間還是拉打，這樣能提升安打機率。」他補充道：「當然希望每一棒都是那種全壘打，但如果一昧追求那種揮擊方式，反而會讓打擊範圍變窄。只要打得好，就算是飛行距離稍短的球，也有機會剛好越牆。」

除了6局的陽春砲，他在7局面對右投佛雪（Calvin Faucher）時，也敲出右外野二壘安打，幫助道奇追平比分。此戰結束後，他的打擊率為.296，OPS為1.006。不過道奇隊仍在延長賽10局下遭馬林魚再見安打擊敗，苦吞本季對戰馬林魚首敗。

道奇近期接連折損主力，繼外野手艾德曼（Tommy Edman）後，主砲T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）因左側髖部疼痛被列入傷兵名單。大谷談到隊內狀況時說：「當然如果大家都能健康打完整季是最好的，但賽季這麼長，中間一定會有人離隊。不管是長是短，這些都是會發生的。」對於本場比賽，他也坦言：「今天真的很想贏下來，如果能更早積極搶分，結果可能會不同。」

關鍵字： 大谷翔平道奇全壘打紀內大谷MLB

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