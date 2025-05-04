運動雲

>

賈吉敲11轟追上邦茲神紀錄　沃爾普肩傷又失誤洋基翻船

▲▼賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基4日（台灣時間）與光芒交手，「法官」賈吉（Aaron Judge）轟出本季第11支全壘打，不過洋基打線遭壓制，以2比3落敗。賈吉追平邦茲（Barry Bonds），寫下美職近30年來罕見紀錄。

根據數據單位《Codify Baseball》指出，在過去30個MLB球季中，開季前33場比賽上壘次數達77次以上的打者僅有三次紀錄，賈吉是唯一現役球員，過去曾達成此紀錄的為邦茲（2002年、2004年）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈吉1局下開轟為洋基取得領先，光芒2局上靠著沃爾斯（Taylor Walls）高飛犧牲打扳平比數。洋基5局下由威爾斯（Austin Wells）轟陽春砲超前比數。但8局上光芒逆襲成功，米德 （Curtis Mead）適時安打追平，卡波列洛（Jose Caballero）擊出游擊滾地球，沃爾普（Anthony Volpe）發生守備失誤，讓光芒攻下致勝分。賈吉此戰4打數2安打，包含1轟，目前打擊率.432。

其實沃爾普在8局上一開始就因飛撲接球而撞擊左肩，他賽後表示：「當下真的很快、也很嚇人，不過之後我覺得還可以，也感覺力氣還在。我過去從沒遇過這種彈響或脫臼的狀況，無從比較起來。」對於後續失誤掉分，他則說，「我想著要雙殺，結果沒先把球接穩。」

賽後沃爾普已在球場一壘側下方打擊練習區揮棒測試，感覺良好。賽後X光結果也未顯示結構性損傷。不過洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示：「我們會確保他力量恢復到標準狀態，並考慮安排 MRI 檢查再做確認。」

關鍵字： 洋基賈吉美職紀光芒紀左肩

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

單日三場破萬人進場！中職再創觀眾紀錄　球迷熱情點燃全台三地

單日三場破萬人進場！中職再創觀眾紀錄　球迷熱情點燃全台三地

「布珉貞」圓夢！南珉貞激動迎布坎南來台：離不開富邦了

「布珉貞」圓夢！南珉貞激動迎布坎南來台：離不開富邦了

餅總觀察張奕投球有狀況　池恩齊嚴重失誤賽後特守

餅總觀察張奕投球有狀況　池恩齊嚴重失誤賽後特守

G6沒在主場晉級好沮喪　格林：我知道搶7大戰勇士能贏球

G6沒在主場晉級好沮喪　格林：我知道搶7大戰勇士能贏球

徐若熙4.2局失3分吞敗　猿隊教頭仍心驚：對他還是苦手

徐若熙4.2局失3分吞敗　猿隊教頭仍心驚：對他還是苦手

廖健富拉傷左大腿被擔架抬出場　古久保：感覺不太好…

廖健富拉傷左大腿被擔架抬出場　古久保：感覺不太好…

41歲王勝偉同場開轟　陳鏞基感動：我們都還在當球員

41歲王勝偉同場開轟　陳鏞基感動：我們都還在當球員

纏鬥12球砲轟張奕追平紀錄　邱智呈：擦棒慢慢有感覺

纏鬥12球砲轟張奕追平紀錄　邱智呈：擦棒慢慢有感覺

林佳緯天賦更高「不辜負期待」　陳傑憲：要更有責任

林佳緯天賦更高「不辜負期待」　陳傑憲：要更有責任

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

熱門新聞

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

單日三場破萬人進場！中職再創觀眾紀錄　球迷熱情點燃全台三地

「布珉貞」圓夢！南珉貞激動迎布坎南來台：離不開富邦了

餅總觀察張奕投球有狀況　池恩齊嚴重失誤賽後特守

G6沒在主場晉級好沮喪　格林：我知道搶7大戰勇士能贏球

徐若熙4.2局失3分吞敗　猿隊教頭仍心驚：對他還是苦手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙本季最短登板　球探提前收包

2單日三場破萬人進場！中職再創觀眾紀錄

3「布珉貞」圓夢！南珉貞激動迎布坎南來台

4餅總觀察張奕有狀況　池恩齊賽後特守

5格林：我知道搶7大戰勇士能贏球

最新新聞

1賈吉11轟追上邦茲神紀錄但洋基翻船

2布坎南加盟富邦掀韓職洋將保留權爭議

3道奇柯敬賢旅美首戰！擊球初速169公里　3打數2安打響亮登場

4金慧成驚喜升大聯盟嗨喊「很興奮」

5大谷翔平牛棚150公里　滑球未解禁

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

【惹錯人了！】陸男遊 #西班牙 遇 #搶匪 ！暴怒擒賊 #鎖喉 不鬆手
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366