賈吉敲11轟追上邦茲神紀錄　沃爾普肩傷又失誤洋基翻船

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基4日（台灣時間）與光芒交手，「法官」賈吉（Aaron Judge）轟出本季第11支全壘打，不過洋基打線遭壓制，以2比3落敗。賈吉追平邦茲（Barry Bonds），寫下美職近30年來罕見紀錄。

根據數據單位《Codify Baseball》指出，在過去30個MLB球季中，開季前33場比賽上壘次數達77次以上的打者僅有三次紀錄，賈吉是唯一現役球員，過去曾達成此紀錄的為邦茲（2002年、2004年）。

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賈吉1局下開轟為洋基取得領先，光芒2局上靠著沃爾斯（Taylor Walls）高飛犧牲打扳平比數。洋基5局下由威爾斯（Austin Wells）轟陽春砲超前比數。但8局上光芒逆襲成功，米德 （Curtis Mead）適時安打追平，卡波列洛（Jose Caballero）擊出游擊滾地球，沃爾普（Anthony Volpe）發生守備失誤，讓光芒攻下致勝分。賈吉此戰4打數2安打，包含1轟，目前打擊率.432。

其實沃爾普在8局上一開始就因飛撲接球而撞擊左肩，他賽後表示：「當下真的很快、也很嚇人，不過之後我覺得還可以，也感覺力氣還在。我過去從沒遇過這種彈響或脫臼的狀況，無從比較起來。」對於後續失誤掉分，他則說，「我想著要雙殺，結果沒先把球接穩。」

賽後沃爾普已在球場一壘側下方打擊練習區揮棒測試，感覺良好。賽後X光結果也未顯示結構性損傷。不過洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示：「我們會確保他力量恢復到標準狀態，並考慮安排 MRI 檢查再做確認。」