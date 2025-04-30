運動雲

>

葉總點評全壘打是紅利！蔣少宏笑談短打：其實沒點好

記者王真魚／台北報導

味全龍今以7比1擊敗統一獅，主場再添一勝。捕手蔣少宏繳出攻守俱佳的表現，尤其在第3局擊出關鍵三分砲，是本季個人第1轟，幫助球隊奠定勝基。

截至今天賽前，蔣少宏對布雷克的打擊成績為16打數僅1安打，還吞下7次三振，表現不理想。不過今天一掃頹勢，正面對決布雷克時逮中一球轟出三分砲，成為勝負分水嶺。

▲▼ 蔣少宏 。（圖／味全龍提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔣少宏 。（圖／味全龍提供）

總教練葉君璋賽後肯定蔣少宏的表現，「有時候捕手就是這樣，我認為捕手最重要的工作還是引導投手、幫助投手讓比賽更順利。他這場做得滿好。至於那支全壘打，我覺得就是一個紅利，很高興他打擊越來越穩定。」

蔣少宏在賽後也還原那支全壘打的情況，「我上去就設定投手在那個狀況下可能會對我投內角直球，剛好我有準備要打內角球，他那顆指叉球剛好掉到內角位置，讓我可以掌握，不然可能就不會有那麼好的結果。」

被問到布雷克今日的球威，蔣少宏笑說，「我今天就看到兩顆球，第一個打席是短打，第二打席是揮第一顆球，所以不太清楚他今天球威是怎樣。」

至於過往打布雷克表現不佳，蔣少宏直言，今天可能是意外，「我也不知道。每年都不一樣，不會去想把它設為障礙，會當作新的球季、新的挑戰。」

談到第一打席的短打戰術，蔣少宏透露是依照球隊戰術執行，「還好對方失誤，不然我其實沒點好，滿可惜的。」

除了打擊建功，蔣少宏與洋投鋼龍搭配方面也展現捕手價值。他透露開賽時鋼龍狀況並不理想，「剛開始的時候感覺沒那麼好，和牛棚時的狀態不同。我有提醒他在投球動作上的調整，因為今天球速出不來，變化球一開始也偏多壞球，是到第三局才慢慢穩定。」

蔣少宏認為，鋼龍狀況好時，能夠讓打者揮空，「今天對手很容易打很多界外，消耗很多球數，也希望他能把球丟進好球帶、讓球打進場內，靠守備幫忙。」

關鍵字： 棒球味全龍蔣少宏捕手全壘打中職影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

哈利伯頓1.1秒準絕殺！溜馬20分逆轉晉級　字母哥擁抱對手變衝突

哈利伯頓1.1秒準絕殺！溜馬20分逆轉晉級　字母哥擁抱對手變衝突

快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！日媒：本季第7轟獻給女兒

快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！日媒：本季第7轟獻給女兒

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

兄弟3連敗　平野惠一賽後激動抗議關鍵判決

兄弟3連敗　平野惠一賽後激動抗議關鍵判決

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

石萬金「投得舒服」感謝火力支援！魔鷹回歸老姿勢開轟

石萬金「投得舒服」感謝火力支援！魔鷹回歸老姿勢開轟

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門新聞

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

哈利伯頓1.1秒準絕殺！溜馬20分逆轉晉級　字母哥擁抱對手變衝突

快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！日媒：本季第7轟獻給女兒

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

兄弟3連敗　平野惠一賽後激動抗議關鍵判決

讀者回應

﻿

熱門新聞

1昆娜已婚仍和張祐嘉交往？味全發聲了

2巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

3哈利伯頓準絕殺！溜馬20分逆轉晉級

4快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！

5開賽3連轟　洋基締首見紀錄

最新新聞

1李東洺好投MVP　悍將完封台鋼止4連敗

2被PLG喬迪打爆　國王不敵蒙古野馬

3葉總點評開轟是紅利！蔣少宏笑談短打

4兄弟3連敗　平野惠一賽後激動抗議關鍵判決

5鋼龍累了嗎？葉總觀察一警訊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366