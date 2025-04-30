葉總點評全壘打是紅利！蔣少宏笑談短打：其實沒點好

記者王真魚／台北報導

味全龍今以7比1擊敗統一獅，主場再添一勝。捕手蔣少宏繳出攻守俱佳的表現，尤其在第3局擊出關鍵三分砲，是本季個人第1轟，幫助球隊奠定勝基。

截至今天賽前，蔣少宏對布雷克的打擊成績為16打數僅1安打，還吞下7次三振，表現不理想。不過今天一掃頹勢，正面對決布雷克時逮中一球轟出三分砲，成為勝負分水嶺。

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▲蔣少宏 。（圖／味全龍提供）

總教練葉君璋賽後肯定蔣少宏的表現，「有時候捕手就是這樣，我認為捕手最重要的工作還是引導投手、幫助投手讓比賽更順利。他這場做得滿好。至於那支全壘打，我覺得就是一個紅利，很高興他打擊越來越穩定。」

蔣少宏在賽後也還原那支全壘打的情況，「我上去就設定投手在那個狀況下可能會對我投內角直球，剛好我有準備要打內角球，他那顆指叉球剛好掉到內角位置，讓我可以掌握，不然可能就不會有那麼好的結果。」

被問到布雷克今日的球威，蔣少宏笑說，「我今天就看到兩顆球，第一個打席是短打，第二打席是揮第一顆球，所以不太清楚他今天球威是怎樣。」

至於過往打布雷克表現不佳，蔣少宏直言，今天可能是意外，「我也不知道。每年都不一樣，不會去想把它設為障礙，會當作新的球季、新的挑戰。」

談到第一打席的短打戰術，蔣少宏透露是依照球隊戰術執行，「還好對方失誤，不然我其實沒點好，滿可惜的。」

除了打擊建功，蔣少宏與洋投鋼龍搭配方面也展現捕手價值。他透露開賽時鋼龍狀況並不理想，「剛開始的時候感覺沒那麼好，和牛棚時的狀態不同。我有提醒他在投球動作上的調整，因為今天球速出不來，變化球一開始也偏多壞球，是到第三局才慢慢穩定。」

蔣少宏認為，鋼龍狀況好時，能夠讓打者揮空，「今天對手很容易打很多界外，消耗很多球數，也希望他能把球丟進好球帶、讓球打進場內，靠守備幫忙。」