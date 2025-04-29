盧峻翔爆砍26分5助攻4抄截　領航猿狂勝39分BCL東亞資格賽4強到手

▲領航猿在盧峻翔砍下26分、5助攻、4抄截，領軍BCL東亞資格賽拿下5連勝。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿29日在BCL東亞資格賽主場迎戰來自蒙古的比什雷爾特金屬 ，領航猿一哥盧峻翔揮別前兩戰主場低潮，此戰爆砍26分、5助攻、4抄截，率領領航猿以105比66痛宰比什雷爾特金屬，領航猿拿下小組5連勝，確定提前拿下此次資格賽4強門票，接下來將持續努力朝會內賽邁進。

領航猿此次在BCL小組賽戰績一路長紅，先是在客場拿下2連勝，日前在「BCL限定主場」新莊體育館前兩戰也都順利奪勝，今日只要擊敗來自蒙古職籃的比什雷爾特金屬，就能確定前進本次資格賽4強。

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此次比什雷爾特金屬僅有「單洋將」來台情況下，整體戰力與領航猿有不小差距，開賽領航猿本土王牌盧峻翔就和布依德持續強攻，末節球隊一度領先多達46分情況下，最終領航猿就以39分之差贏球。

領航猿此戰以盧峻翔拿下26分、5助攻、4抄截表現最佳，布依德也貢獻23分、14籃板，伯朗18分、13籃板。

在小組賽搶下5連勝後，領航猿也確定鎖定此次BCL東亞資格賽4強，接下來球隊還將在5月飛往蒙古與比什雷爾特金屬再次進行交手，只要贏球就確定將以全勝晉級。

▲領航猿總教練卡米諾斯率隊拿下BCL小組賽5連勝。（圖／領航猿提供）