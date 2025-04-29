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重溫頭槌情誼！道奇為馬卡勒頒冠軍戒　大谷賽前罕見提前現身

記者王真魚／綜合報導

道奇隊今天在主場迎戰馬林魚隊。比賽開始前，馬林魚隊總教練馬卡勒（Clayton McCullough）接受媒體訪問，談及重返老東家主場感想，還與大谷翔平溫暖重逢。

馬卡勒去年賽季擔任道奇隊的一壘教練，見證大谷完成史上首次單季「50轟50盜」的空前紀錄。兩人也以一壘上的「頭槌（Head Bump）」慶祝動作，展現出深厚的情誼。

道奇隊特別在賽前舉行儀式，由大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等代表球隊，親手為馬卡勒頒發2024年世界大賽冠軍戒指、金邊球衣與紀念帽，感謝他在球隊奪冠過程中所做出的重要貢獻。

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首次以客隊身份回到道奇球場，馬卡勒坦言心情複雜。他笑著說，「站在客隊這一邊感覺有些奇妙，甚至一度在客隊休息區迷路。但這是個特別的地方，我將這次回歸視為自己新篇章的開始。能夠回來見到大家，真的很開心。」

▲▼ 馬卡勒重返道奇主場，獲頒冠軍戒指與紀念T，與大谷翔平溫暖重逢 。（圖／截自道奇官方X）

▲馬卡勒重返道奇主場，獲頒冠軍戒指與紀念T，與大谷翔平溫暖重逢 。（圖／截自道奇官方X）

身為菜鳥總教練，馬卡勒透露，他從道奇隊現任總教練羅伯斯（Dave Roberts）身上學習了領導風範。

他表示，「羅伯斯總教練每天都對比賽充滿熱情，不論是前一天剛打完激烈比賽，隔天仍然以同樣的激情迎接新的比賽。他不斷地用『今天又有一場大聯盟比賽要打了！』這樣的心情迎接每一天。我也希望自己能保持這樣的態度。」

羅伯斯對馬卡勒同樣讚譽有加，「克雷頓是一位非常特別的人、特別的教練，馬林魚隊撿到寶了。我們非常想念他，他幫助我們贏得了冠軍。他熱愛人、熱愛球員、熱愛棒球，總是渴望學習並希望看到人們成長。他擁有一個好的總教練應有特質，願意激勵球員，也願意進行艱難的對話。」

值得一提的是，比賽開始前，大谷翔平特別從三壘休息區走出，主動跑向馬卡勒。兩人在場上短暫寒暄約兩分鐘，最後以擁抱結束這段溫馨的重逢。

由於大谷通常僅為了傳接球或室內打擊練習才現身，今天為了見馬卡勒而提前到場上，格外引人注目。

關鍵字： 道奇隊馬卡勒大谷翔平冠軍戒指溫馨重逢

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