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梅賽斯看布雷克完投曾想挑戰　感謝隊友美技救援：鬆了一口氣！

記者王真魚／桃園報導

統一獅洋投梅賽斯今天面對樂天桃猿主投7局無失分，再度繳出優質先發，取得2連勝。談到近況回穩的關鍵，梅賽斯表示，「稍微改變了想法，專注一個打者一個打者、一球一球地去抓，全力執行投球策略。」

▲▼ 統一獅梅賽斯 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅梅賽斯 。（圖／統一獅提供）

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梅賽斯此戰用85球完投7局，僅被敲1安無失分，賽後獲選單場MVP。他強調與捕手搭配順暢是關鍵之一，「最近與捕手的搭配很有默契，後勤團隊也給了我很多協助，讓我能針對打者、不同球隊的進攻策略作出調整，慢慢找到方向。」

是否有想過追尋布雷克腳步挑戰完封？梅賽斯笑說，「其實我今天沒有想那麼多，就專注當下對決。但昨天看到布雷克投得很棒，就有想過是不是今天我也能延續下去，來一場漂亮的完封。」

第4局面臨一三壘有人的失分危機，加上桃猿林立因傷一度暫停處理傷勢，梅賽斯自我調整保持專注，最後靠著林培緯的美技守備化解危機。

「當時我提醒自己要維持傳接球的手感，別讓節奏亂掉，培緯那個守備真的太棒了，沒讓對手得分，自己也鬆了一口氣。」梅賽斯賽後驚呼。

前兩場開季表現起伏，如今連兩戰無失分，梅賽斯認為最重要的是持續學習、持續溝通與調整，「剛到台灣時確實需要時間適應，現在慢慢進入狀況，希望下一場也能繼續維持。」

關鍵字： 棒球統一獅梅賽斯先發MVP中職

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