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國王、領航猿共用主場　毛加恩：讓台灣籃球更團結

▲國王艾夫伯、毛加恩，領航猿盧峻翔。（圖／新北國王提供）

▲國王與領航猿「王猿做伙」在BCL東亞區資格賽共用新莊主場。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／新北報導

台灣「雙職籃」合作又一樁！為備戰BCL主場賽事，此次TPBL職籃新北國王、PLG職籃桃園璞園領航猿喊出「王猿做伙」，在此次BCL東亞區資格賽主場賽程將共用新莊體育館。國王總經理毛加恩也喊話表示，「希望這樣的做法能讓台灣籃球更團結，以共好的方式來辦比賽。」

國王、領航猿的BCL東亞資格賽主場賽事，將在月底展開，兩隊都將迎接4天內3場主場賽事的嚴峻考驗。

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其中，領航猿更將在BCL以新莊為「限定主場」，希望能順利取得晉級會內賽資格。總教練卡米諾斯對於主場從原先的桃園巨蛋改到新莊體育館並不擔心，他強調，「台灣球員從高中到大學，都會到新莊體育館比賽，對這個球場的熟悉度一定很足夠。」

領航猿副領隊兼球隊發言人陳信安則強調，「台灣最後只會有一隊取得會內賽資格，不論是國王或我們，都希望能爭取到最佳成績。」

國王總經理毛加恩則透露，會選擇共用主場，一方面是場館檔期不好取得，加上也希望台灣籃球展現更團結的一面，因此決定以共好的方式辦好比賽。

目前領航猿已經在本次BCL東亞區資格賽拿下2連勝，接下來將在26日將對上雅加達明燈，27日出戰馬來西亞森美蘭金群利金鹿，29日對上蒙古比謝爾特金屬。領航猿如果能拿下3勝，就將提早取得晉級4強資格。

至於國王BCL賽程至今尚未展開，將從27日對上泰國曼谷高科技揭開序幕，29日碰頭新加坡聖公文化，30日對決蒙古烏蘭巴托野馬。

▲國王艾夫伯、毛加恩，領航猿盧峻翔。（圖／新北國王提供）

▲國王總經理毛加恩喊話和領航猿共用主場是為台籃共好。（圖／國王提供）

關鍵字： 國王領航猿BCL新莊體育館王猿做伙TPBLPLG台籃

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