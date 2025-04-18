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魔術強森為湖人首輪感到憂心　坦言最怕灰狼超新星「蟻人」

▲▼灰狼蟻人艾德華茲、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人將在季後賽首輪強碰灰狼，G1將於洛杉磯開打。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

西區第3種子洛杉磯湖人與第6種子明尼蘇達灰狼的系列賽，被譽為「票房保證」，成為季後賽首輪最受矚目的對決。不過洛城傳奇魔術強森（Magic Johnson）坦言心中有一個擔憂，「全聯盟最令人興奮的球員、超級巨星艾德華茲（Anthony Edwards）將帶來對位上的極大麻煩。」

湖人季中收到「天下掉下來的禮物」，獨行俠主動將「基石」唐西奇（Luka Doncic）送到洛城，他與天王詹姆斯（LeBron James）、「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）聯手率隊鎖定西區第3種子，首輪季後賽將碰上新生代巨星、去年曾被戲稱是「喬丹之子」的艾德華茲領軍的灰狼。

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曾替湖人贏下5座總冠軍的傳奇魔術強森談到這個對戰組合時坦言，「我為我的湖人感到擔心，因為全聯盟最令人興奮的球員、超級巨星艾德華茲，將帶來對位上的極大麻煩。」

▲▼灰狼蟻人艾德華茲、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術強森坦言對艾德華茲的對位威脅感到擔憂。（圖／達志影像／美聯社）

魔術強森表示，外界應該正視「蟻人」艾德華茲的成長與影響力。這位年輕後衛去年已率灰狼打進西區決賽，本季在前一哥唐斯（Karl-Anthony Towns）被交易後更主動承擔起進攻責任，全面進化為更成熟的得分手，他本季繳出場均27.6分、三分命中率達39.5%，皆創下生涯新高。

紫金軍團目前氣勢正旺、團隊配合順暢，但灰狼這位年僅23歲的建隊核心，恐怕會是左右戰局的關鍵變數。他的攻擊火力與場上決斷力已成為灰狼最大的依靠。即便湖人陣容星光熠熠，但在1對1對位上，艾德華茲仍有機會製造麻煩。

不過魔術強森也提醒，若「蟻人」想帶隊擊倒湖人，仍須仰賴隊友的支持，他點名里德（Naz Reid）與迪文琴佐（Donte DiVincenzo）必須穩定發揮，才能為灰狼製造勝機。至於湖人，魔術強森認為八村壘的表現至關重要。儘管心中有顧慮，這位洛城傳奇仍預測湖人將在6場內拿下系列賽。

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇去年曾率獨行俠在西區冠軍賽淘汰灰狼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人灰狼魔術強森艾德華茲詹姆斯唐西奇

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