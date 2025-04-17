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法官本季第7轟、貝林傑再見美技接殺！　洋基退皇家奪3連勝

▲賈吉、貝林傑。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉、貝林傑。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間17日上午，紐約洋基主場迎戰堪薩斯皇家，條紋軍打線7局下半靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）夯出超前轟外加9局下半貝林傑（Cody Bellinger）上演再見美技接殺的好表現下，以4比3力克皇家完成橫掃，取得3連勝。

1局上半客隊皇家率先突破洋基右投施密特（Clarke Schmidt），培瑞茲（Salvador Perez）在一出局1、2壘有人時敲出適時安打，助隊1比0先馳得點。洋基打線則是在比賽中段有所回應，沃爾普（Anthony Volpe）3局下半擊出兩分打點二壘安打一棒逆轉，4局下半貝林傑補上長打再下一城，洋基3比1超前。

2至4局投得順風順水的施密特在5局上半又遇亂流，伊斯貝爾（Kyle Isbel）在1出局一壘有人時掃出三壘安打、印地亞（Jonathan India）擊出滾地球護送伊斯貝爾回來得分，皇家5局打完將比分扳至3比3平手。

7局下半輪到主場洋基發動進攻，賈吉咬中皇家後援史萊伯（John Schreiber）一顆93英里失投的伸卡球，一棒扛出中右外野形成超前比分的全壘打。9局上半皇家進攻2出局二壘有人時，洋基外野手貝林傑用再見撲接的方式沒收梅蘭德茲（MJ Melendez）追平的安打，最終洋基4比3擊退皇家完成橫掃。

洋基先發右投施密特本戰傷癒復出迎本季初登板，主投5.2局被敲出4支安打，送出2次三振與2次保送，失掉3分，防禦率為4.76；萊特（Mark Leiter Jr）後援1.1局收下勝投，克魯茲（Fernando Cruz）代班2局終結者取得救援成功。

打線方面洋基全場擊出8支安打，隊長賈吉3支3含本季第7轟，選到1次保送，本季賈吉打擊三圍來到誇張的.409/.519/.803，攻擊指數則為1.322。

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉

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