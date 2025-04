全場僅丟4局　前球后斯威雅蒂強勢晉級斯圖加特8強

▲斯威雅蒂強勢晉級斯圖加特女網賽8強。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

斯圖加特女網賽16強,前球后、波蘭二號種子斯威雅蒂(Iga Swiatek)全場沒遇太多阻礙,以6比2、6比2直落兩盤擊敗世界排名153的克羅埃西亞小將費特(Jana Fett),強勢晉級賽會8強。

回顧斯圖加特賽史,斯威雅蒂生涯在此地的戰績為11勝1敗,她在2022及2023年完成二連霸,在決賽時皆擊敗了現任球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka);斯威雅蒂生涯唯一一次在斯圖加特輸球是2024年四強不敵最終冠軍萊巴基娜(Elena Rybakina)。

For those who haven't watched and those who want to relive it - here's a compilation of all winners performed by our princess @iga_swiatek from today's match with Jana Fett. She is so innocent, yet deadly dangerous... #wtastuttgart #wta #tennis pic.twitter.com/c7gVfNlPUQ