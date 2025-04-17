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全場僅丟4局　前球后斯威雅蒂強勢晉級斯圖加特8強

▲▼斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯威雅蒂強勢晉級斯圖加特女網賽8強。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

斯圖加特女網賽16強，前球后、波蘭二號種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）全場沒遇太多阻礙，以6比2、6比2直落兩盤擊敗世界排名153的克羅埃西亞小將費特（Jana Fett），強勢晉級賽會8強。

回顧斯圖加特賽史，斯威雅蒂生涯在此地的戰績為11勝1敗，她在2022及2023年完成二連霸，在決賽時皆擊敗了現任球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）；斯威雅蒂生涯唯一一次在斯圖加特輸球是2024年四強不敵最終冠軍萊巴基娜（Elena Rybakina）。

首盤比賽中，斯威雅蒂完全沒有面臨破發點，費特雖然化解了8個破發點中的6個，但由於對斯威雅蒂的發球局無法構成威脅，第一盤最終就由波蘭前球后6比2拿下；次盤費特重整旗鼓，在首局破發並取得2比0領先，無奈斯威雅蒂調整後無論是正拍角度或是底線回擊都凌駕費特之上，斯威雅蒂連下六局再下一城，耗費1小時16分後直落二收下比賽。

「我很高興自己找到了一點節奏，我讓自己有時間去適應場地和一切，感覺很棒，我很開心能有另一個機會在這裡比賽，」斯威雅蒂賽後說道，而她8強對手將是納瓦羅（Emma Navarro）與奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko）之間的勝方。

關鍵字： WTA斯圖加特斯威雅蒂

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