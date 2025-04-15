味全先發太豪華！葉總曝策略　徐若熙今登板「球數絕不超過120」

▲味全龍葉君璋。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍隊打完開季前10場賽事，以7勝3敗穩坐中職戰績榜首，團隊防禦率僅1.34，領先全聯盟。總教練葉君璋今（15日）在大巨蛋受訪時，透露球隊目前本土先發投手的使用策略，原則上3名本土王維中、徐若熙、曹祐齊都會在輪值當中，如果下二軍，就是10天後再上來。

目前防禦率排名前五的投手中，味全就佔了四席，除了第3名為中信兄弟黃博多（1.42），其餘四位皆為龍隊洋將，分別為防禦率0的鋼龍、伍鐸（0.77）、龍聖（1.46）與艾璞樂（1.50），投手戰力堪稱聯盟最穩。

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葉君璋指出，一軍輪值除了洋投鋼龍、龍聖、艾璞樂，還有不佔洋投名額的伍鐸；本土則有王維中、徐若熙以及曹祐齊。

投手調度依據出賽節奏調整，葉總解釋，以曹祐齊為例，他目前仍留在一軍，代表本周會再登板，「至於若熙，還要等今天投完，會再根據實戰表現進一步規劃。」

由於下二軍後需滿10天才能上一軍，王維中4月6日對上富邦悍將先發後下放二軍。外界關心他是否休太久，葉總認為應該沒問題，「重要是整個賽季，我想一開始不用太急，慢慢往上加就好。」

至於土投輪值深度，葉君璋坦言，張景淯原定名列先發名單，但因傷略有延宕，目前仍在調整中，「如果沒有先發的話，就是在牛棚待命。」今日被下放的郭郁政同樣是備戰先發的佈局之一。

味全另一洋投龍聖於4月11日被降至二軍，最快月底才有機會重返一軍，頂替上一軍的鑀龍，葉總透露，會把他放在牛棚，類似去年銳歐的角色。

徐若熙今天迎來今年一軍首戰，開局就飆出154公里火球，對於本季初登場的用球數設定，葉總笑說：「一定不會超過120球。」