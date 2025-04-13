大谷翔平第5次牛棚練投30球、球速148公里　道奇教頭：狀況很好

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇的二刀流球星大谷翔平13日（台灣時間）在主場對戰小熊的比賽中擔任「第一棒、指定打擊」出場。比賽前，他進行了重啟投手訓練以來的第五次牛棚投球練習，投出了本季最多的30球。道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）給予正面評價。

大谷此次兩種方式進行投球，球種包含直球、兩縫線速球與指叉球。當天牛棚旁聚集了包括總教練羅伯斯、道奇棒球營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）、道奇球團總經理高梅茲（Brandon Gomes）在內的球團高層，以及投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等球員，一共約10人全程觀察大谷投球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對這次練投，羅伯斯表示表示：「牛棚狀況很好。他大約投了30球，包含四縫線速球、二縫線速球與指叉球。控球非常優秀。」對於下一步的規劃，羅伯斯說：「接下來會根據他持續增加投球數量的情況，觀察接下來會如何發展。」

在球速方面，羅伯斯指出：「球速大約在90至92英里（約145至148公里）之間，以目前階段來說已經是非常理想的速度。」

至於是否開始練投滑球（Slider），羅伯斯表示：「目前還沒有相關規劃。下一步可能會加入滑球或其他變化球的練習，之後才會進行對打訓練（Live BP）。這部分仍需要一些時間。」