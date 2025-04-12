國小硬聯全國8強出爐！自由國小黑馬晉級　教頭感動落淚

▲曾昱傑後援1局無安打無失分，關門成功。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台中市自由國小在國小硬式聯賽中以黑馬之姿挺進8強，今天（12日）對上新北市土城國小，再次上演驚奇。自由國小在曾昱傑的雙響砲及後援守成帶領下，以12比8獲勝，創下隊史紀錄，首次晉級8強。

比賽一開始，土城國小在1局下先得3分，自由國小在2局上靠著曾昱傑的三分砲追平比數，3局上再下一城。土城國小在3局下以林暐翔的安打進帳2分，自由國小在4局上再添3分。到了5局上，曾昱傑的陽春全壘打再帶進3分大局。

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土城國小在5局下追回2分，自由國小在6局上再得2分，取得12比7領先。土城國小在最後半局反攻，無人出局攻佔一、二壘，自由國小將先發投87球的投手林泫換下場，由曾昱傑接替登板。土城國小先追回1分，但在2出局攻佔滿壘的情況下，曾昱傑成功守住勝利。

賽後，自由國小總教練白偉宏哽咽落淚，「第一次8強太感動！」林泫先發5.0局失8分（6分自責）拿下勝投，曾昱傑後援1局無安打無失分，關門成功，打擊擔任第一棒也繳出4支2，都是全壘打，打進4分打點，投打俱佳。白偉宏表示，林泫是主力投手，投到快到90球限制，曾昱傑上場沒特別跟他說什麼，希望他能夠突破自己。曾昱傑說，面對滿壘局面，很怕應付不了，積極進攻好球帶，能守下來很開心。

自由國小位於和平區，全校僅50人，棒球隊約30人。白偉宏表示，學校人數少，要特別到外面尋找想打球的小朋友，從台中能夠出線打全國賽就很難，更別說是打到8強。今年陣容比較整齊，能打進8強，感謝台中市棒委會主委張廖萬山、校長、主任、老師的支持，大家分工合作，幫助球隊發展。

今天比賽結束後，8強全數出爐，分別是雲林縣馬光國小、台北市東園國小、桃園市龜山國小、高雄市金潭國小、台中市大仁國小、台東縣紅葉國小、桃園市中平國小、台中市自由國小，其中桃園、台中各佔兩隊最多。