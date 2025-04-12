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戰神狀元雷蒙恩轟生涯新高21分　灌籃失手直呼「真丟臉」

▲▼戰神狀元雷蒙恩攻下生涯新高21分，灌籃卻失手。（圖／台北戰神提供）

▲戰神狀元雷蒙恩攻下生涯新高21分，灌籃卻失手。（圖／台北戰神提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台北台新戰神今（12）日在主場迎戰福爾摩沙夢想家，雙方外線熄火，命中率皆不理想，陷入低比分拉鋸。戰神憑藉高強度防守與轉換快攻，最終以72比66擊退夢想家，收下本周主場首勝。狀元雷蒙恩攻下生涯新高21分，但有一記灌籃未果，讓他直呼很丟臉，當下想太多反而「凸槌」。

戰神總教練許皓程賽後表示，雖然團隊在進攻端表現不盡理想，但防守端做足功課。丁聖儒、王律翔與雷蒙恩多次壓迫對手，有效壓制夢想家的得分火力。他強調，「夢想家這賽季多場勝利都是靠高得分，我們今天讓他們得不了那麼多分，球員們確實達成了賽前的設定。」

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▲▼戰神狀元雷蒙恩攻下生涯新高21分，灌籃卻失手。（圖／台北戰神提供）

此役攻下全隊最高21分、並締造個人得分新高的雷蒙恩，對於自身表現保持謙遜。他表示自己專注於幫助球隊挺進季後賽，「贏球當然開心，但不能因此自滿，現在要想的是明天怎麼打敗海神。」

許皓程也特別稱讚雷蒙恩在第3節米勒傷退後，幾乎未曾休息，撐起攻防兩端，「這就是我讓他擔任先發的重要原因。」

至於今日出現一次灌籃未果的尷尬畫面，雷蒙恩坦言，「真的很丟臉，也知道 Robbie（總教練）生氣，觀眾們反應也很大。」他自嘲當下想太多，「還在決定要單腳還是雙腳跳，結果就跳不起來了。」

許皓程則笑著回應，「我沒生氣啦，他之前就已經有兩次灌籃沒進，我已經慢慢習慣他的命中率了。」

關鍵字： 籃球TPBL台北戰神福爾摩沙夢想家雷蒙恩許皓程

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