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海神教頭轟裁判「應下放SBL」遭重罰5萬元　TPBL向籃協致歉

▲海神于煥亞、費雪，特攻謝亞軒、莫米爾。（圖／TPBL職籃提供）

▲高雄全家海神總教練費雪因賽後公開批評裁判，被聯盟處以5萬元罰鍰。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神總教練費雪（Mathias Fischer）在昨（11）日對戰桃園台啤永豐雲豹賽後記者會上，公開批評裁判層級非常低，應下放SBL，對此TPBL調閱影片與依據相關賽事規章，今日宣布對他處以新台幣5萬元罰鍰，強調各隊教練與相關人員應透過「正式管道」提出異議，避免損害裁判公信與聯盟形象，並向籃協致歉。

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以下為TPBL完整聲明

針對2025年4月11日高雄全家海神對戰桃園台啤永豐雲豹賽後記者會，海神總教練費雪（Mathias Fischer）於公開場合對裁判執法進行不當評論，聯盟經調閱影片後，並依據聯盟賽事規章第五章第一條第三點「對外於記者會、社群媒體或任一公眾場合發表影響本聯盟形象之不當言論者」之規定，決議如下：

一、處分內容
費雪總教練公開言論違反聯盟賽事規章，處以新台幣50,000元罰款。
聯盟重申，教練與球隊人員如對裁判執法有異議，應依正式程序向聯盟提出申訴，避免於公開場合不當發言影響聯盟裁判公信。

二、對裁判制度之持續強化
聯盟一直以來持續關注並強化裁判培訓制度，並於例行賽、季後賽期間安排內部檢討與評分機制，以提升判決品質與比賽公平性。聯盟尊重各方對賽事品質的建議，未來亦將持續邀集專家學者與球隊代表，檢視制度、優化流程。

三、向中華民國籃球協會致歉
對於本次事件對籃球環境所造成之影響，聯盟已主動向中華民國籃球協會進行說明並表達誠摯歉意，未來亦將持續與籃協保持密切合作，共同維護台灣籃球環境的專業與正向發展。

聯盟再次呼籲各球團教練、球員與相關人員共同遵守賽事規範和共同建立的聯盟規章，為球迷帶來高品質比賽的同時，維護籃壇秩序與尊重。

關鍵字： 籃球TPBL高雄全家海神費雪

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