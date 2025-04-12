詹皇跛腳走回板凳席疑舊傷復發　專家：湖人最不想看到的情況

BREAKING: LeBron James left game 81 against the Houston Rockets in the 3rd quarter due to an apparent groin injury.



Get well soon, LeBron! ???? pic.twitter.com/k1qHcXOTRy — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 12, 2025

記者游郁香／綜合報導

已經取得季後賽門票的湖人，今（12）日在主場面對多名主力輪休的西區第2種子火箭，40歲天王詹姆斯（LeBron James）僅打了22分鐘就退場，他在第3節剩下7分27秒時表情痛苦，一跛一跛地走向板凳席，疑似再次傷到本季反覆困擾他的左側腹股溝。

▲湖人天王詹姆斯疑似左腹股溝傷勢再度復發。（圖／達志影像／美聯社）

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由於火箭選擇讓多名主力休息備戰季後賽，湖人上半場就拉開22分領先，但天王詹姆斯在第3節還剩7分27秒突然感到不適退場。洛城記者沃德（Ryan Ward）表示，「只有我覺得詹姆斯跛腳走回板凳嗎？他看起來清楚知道自己受傷了。」

美國運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）直言，「這絕對是湖人最不希望看到的情況。但在贏下這場比賽後，球隊將在季後賽開打前有一周的休息時間。」

湖人粉絲專頁《LakersMuse》則在X平台上寫道，「希望這只是預防性退場而已。」

NBA季後賽預計4月21日開打，距離季後賽僅剩1周時間，詹姆斯的健康狀況無疑成為湖人最大隱憂。