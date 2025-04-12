金塊早想炒掉馬龍！因8連勝喊卡　球員遭內鬥波及「痛苦不堪」

▲美國媒體爆料，金塊總裁克倫克早在全明星周末就動念要開除總教練馬龍和總經理布斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

丹佛金塊在例行賽尾聲震撼開除總教練馬龍（Michael Malone）與總經理布斯（Calvin Booth），實際上這並非突發決策，球隊總裁克倫克（Josh Kroenke）早在全明星周末就動念要「清洗」兩人，但因為一波8連勝暫時作罷。一位隊內人士告訴《ESPN》，過程中球員非常痛苦，「只希望這件事早點發生，我們也不會陷入現在這種局面。」

金塊自全明星賽後僅繳出12勝13敗，場上與板凳席不時爆發衝突，包括一哥約基奇（Nikola Jokic）對防守的不滿、戈登（Aaron Gordon）與華森（Peyton Watson）互相爭執，戈登嘗試集合隊友時甚至被主控莫瑞（Jamal Murray）當場冷落，這些場面不斷在網路流傳，折射出球隊內部的崩解。

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▲金塊曾在全明星周末考慮開除主帥馬龍與總經理布斯（中），但當時金塊拿下8連勝而作罷。（圖／達志影像／美聯社）

最致命的問題，來自馬龍與布斯之間的冷戰。馬龍希望延續2023年冠軍班底，包括布朗（Bruce Brown）與格林（Jeff Green），布斯則堅持以年輕球員為重心，像是布勞恩（Christian Braun）、納吉（Zeke Nnaji）等人，這場權力鬥爭讓整個球團陷入內耗狀態。

消息來源指出，球員與後勤人員被迫選邊站，信任基礎全面瓦解。「整個組織的人都痛苦不堪，」一位人士表示，「克倫克認為，如果把這兩個人都拔掉，大家就能專心工作。是時候做出改變了。」

▲金塊內部鬥爭影響輪替安排，布勞恩只能打替補，引發隊內議論。（圖／達志影像／美聯社）

部分球員也開始懷疑自己是否被捲入鬥爭，例如納吉長期被安排在他並不適合的中鋒位置，布勞恩表現優異卻因老將衛斯布魯克（Russell Westbrook）成為先發而退回替補，這些操作讓球員對馬龍喪失信任。

一名隊內人士坦言，「球員真的非常痛苦，你看得出來他們上場根本提不起勁。我只希望這事早點發生，我們也不會落到今天這種局面。」

▲衛斯布魯克在場上的角色引發討論，成為金塊隊內矛盾的縮影之一。（圖／達志影像／美聯社）