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114全中運聖火傳抵雲林　副縣長謝淑亞接棒傳承運動精神

▲114全國中等學校運動會聖火 雲林傳遞儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲114全國中等學校運動會聖火，雲林傳遞儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

114全國中等學校運動會，今年在台南市舉辦，雲林縣代表隊昨（10）日在副縣長謝淑亞授旗下，即將赴台南市參賽爭取佳績。同時，象徵大會最高精神的114全中運聖火隊，也來到雲林縣，副縣長親自迎接並從台南市參議陳勝楠手中接下聖火，為雲林縣代表隊喝采鼓勵，希望帶給代表隊出發前，有個好兆頭。

副縣長謝淑亞授旗時表示，精彩雲林、喜事連連，近期雲林縣在各項評比屢獲佳績，這次114全中運雲林縣代表隊出動隊職員256人、運動員550人，共806人，將參加19項的競賽項目，期許各單項競賽選手能展現出最佳表現，為雲林縣爭取奪牌機會，再造巔峰。

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▲114全國中等學校運動會聖火 雲林傳遞儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲副縣長謝淑亞傳接聖火主火予斗六國中聖火隊領隊。（圖／記者游瓊華翻攝）

在傳接聖火時提到，感謝各位教練平日對選手們細心的指導，深信大家秉持著「養兵千日，用在一時」的信念，發揮雲林在地精神，全力以赴，定能再創佳績，奪得更多獎牌，榮耀自己，也榮耀雲林。

台南市參議陳勝楠表示，「114年全國中等學校運動會」將於4月19日至24日於台南市舉辦，我們已經準備好，歡迎各位選手前來相互切磋一較高下，也歡迎大家來到台南市為選手加油打氣。謝淑亞說，10月的「全國運動會」將由雲林縣承辦，我們將延續110全中運的氣勢，讓全國人民再次驚艷，屆時將再次讓全國人民感受「雲林競艷 精彩無限」。
 
教育處長邱孝文表示，雲林縣辦理全國性賽事的經驗豐富，並獲得極高評價，積極爭取辦理各項大型運動賽事來提升縣內運動風氣、增加雲林縣的能見度。對於10月主辦114全國運動會更是充滿信心，10月18日至23日舉辦34項競賽的全國運動會，雲林縣將整合觀光、美食、人文產業，讓到訪參與賽事的全國朋友留下深刻印象。

▲114全國中等學校運動會聖火 雲林傳遞儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲114全國中等學校運動會聖火，雲林傳遞儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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關鍵字： 運動會雲林全中運台南

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