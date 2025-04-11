灰狼單節52分轟退灰熊！　勇士最後2場贏就不用打附加賽

Anthony Edwards answered the call in a PIVOTAL standings battle in Memphis!



???? 44 PTS

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Timberwolves enter a 3-way tie with the Grizzlies and Warriors for West #6 ???? pic.twitter.com/l9jNmuPTzS — NBA (@NBA) April 11, 2025

記者游郁香／綜合報導

明尼蘇達灰狼今（11）日在關鍵卡位戰中，靠著第3節猛轟創隊史紀錄的52分扭轉頹勢，終場以141比125擊敗曼菲斯灰熊，收下近7戰第6勝，賽後勇士、灰熊與灰狼的戰績都是47勝33敗，分居西區第6至8名，灰狼若想擺脫附加賽區，還需要其他球隊的「幫忙」。

NBA STANDINGS UPDATE ‼️



▪️ IND, MIL (East #4, #5) win 6th straight

▪️ MIN enters 3-way tie for West #6



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明尼蘇達當家得分手「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）此戰第3節5投5中獨攬18分，藍道（Julius Randle）也在該節貢獻14分，全隊單節21投18中，命中率飆高到85.7%，打出52對25的猛烈一波流，從落後變成22分領先，奠定了勝基，終場以141比125狂勝16分。

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灰狼近期7戰收下6勝，他們與勇士、灰熊同為47勝33敗，目前勇士暫時爬上第6、灰熊第7，灰狼則是第8（詳見以下排名判定備註）。NBA記者西格爾（Brett Siegel）分析，就算灰狼贏下剩餘2場比賽，他們仍然可能得打附加賽，除非以下兩件事同時發生，勇士輸給快艇、灰熊輸給金塊。

多支球隊戰績相同情況，排名判定順序：

1. 分組龍頭優先

2. 所有並列球隊之間交手戰績較佳者優先

3. 若屬同一組，則依分組內戰績較佳者優先

4. 分區戰績較佳者優先

▲艾德華茲狂砍44分，灰狼贏下關鍵卡位戰。（圖／達志影像／美聯社）

換句話說，灰狼若想擠進分區前6、擺脫附加賽區，還需要其他球隊「幫忙」。若勇士與金塊明日皆贏球，兩隊排名將維持不變。

在灰熊輸球之後，勇士再次掌握爭取西區前6種子的主動權。只要勇士贏下最後兩場比賽（作客拓荒者、主場迎戰快艇），至少能確保成為第6種子，不必打附加賽。

若勇士收下最後兩場勝利，再加上金塊與快艇雙雙在收官戰吞敗，勇士甚至有機會躍升為西區第4種子。然而，只要金塊或快艇其中一隊明日贏球，勇士就無法取得季後賽主場優勢。此外，如果金塊與快艇明日都獲勝，勇士也無法升上第5種子。

▲灰狼單節猛轟52分，創下隊史新高紀錄。（圖／達志影像／美聯社）