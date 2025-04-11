運動雲

>

灰狼單節52分轟退灰熊！　勇士最後2場贏就不用打附加賽

記者游郁香／綜合報導

明尼蘇達灰狼今（11）日在關鍵卡位戰中，靠著第3節猛轟創隊史紀錄的52分扭轉頹勢，終場以141比125擊敗曼菲斯灰熊，收下近7戰第6勝，賽後勇士、灰熊與灰狼的戰績都是47勝33敗，分居西區第6至8名，灰狼若想擺脫附加賽區，還需要其他球隊的「幫忙」。

明尼蘇達當家得分手「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）此戰第3節5投5中獨攬18分，藍道（Julius Randle）也在該節貢獻14分，全隊單節21投18中，命中率飆高到85.7%，打出52對25的猛烈一波流，從落後變成22分領先，奠定了勝基，終場以141比125狂勝16分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

灰狼近期7戰收下6勝，他們與勇士、灰熊同為47勝33敗，目前勇士暫時爬上第6、灰熊第7，灰狼則是第8（詳見以下排名判定備註）。NBA記者西格爾（Brett Siegel）分析，就算灰狼贏下剩餘2場比賽，他們仍然可能得打附加賽，除非以下兩件事同時發生，勇士輸給快艇、灰熊輸給金塊。

多支球隊戰績相同情況，排名判定順序：
1. 分組龍頭優先
2. 所有並列球隊之間交手戰績較佳者優先
3. 若屬同一組，則依分組內戰績較佳者優先
4. 分區戰績較佳者優先

▲▼灰狼蟻人艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾德華茲狂砍44分，灰狼贏下關鍵卡位戰。（圖／達志影像／美聯社）

換句話說，灰狼若想擠進分區前6、擺脫附加賽區，還需要其他球隊「幫忙」。若勇士與金塊明日皆贏球，兩隊排名將維持不變。

在灰熊輸球之後，勇士再次掌握爭取西區前6種子的主動權。只要勇士贏下最後兩場比賽（作客拓荒者、主場迎戰快艇），至少能確保成為第6種子，不必打附加賽。

若勇士收下最後兩場勝利，再加上金塊與快艇雙雙在收官戰吞敗，勇士甚至有機會躍升為西區第4種子。然而，只要金塊或快艇其中一隊明日贏球，勇士就無法取得季後賽主場優勢。此外，如果金塊與快艇明日都獲勝，勇士也無法升上第5種子。

▲▼灰狼蟻人艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼單節猛轟52分，創下隊史新高紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰狼灰熊艾德華茲勇士

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

金塊主帥被炒與衛斯布魯克有關？約基奇坦承比大家早知道消息

金塊主帥被炒與衛斯布魯克有關？約基奇坦承比大家早知道消息

「米奇林」美食家是他！　林昀儒創神秘美食社群帳號原因曝光

「米奇林」美食家是他！　林昀儒創神秘美食社群帳號原因曝光

20歲「軟骨捐贈者」遺愛人間　助NBA公牛球星「球哥」重生

20歲「軟骨捐贈者」遺愛人間　助NBA公牛球星「球哥」重生

3人雙響寫紀錄！天使單場狂灌6轟11：1大勝光芒　

3人雙響寫紀錄！天使單場狂灌6轟11：1大勝光芒　

馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

熱門新聞

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

金塊主帥被炒與衛斯布魯克有關？約基奇坦承比大家早知道消息

讀者回應

﻿

熱門新聞

1哈孝遠遭嚴懲　3年不得擔任球隊職務

2李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

3富邦、韓職兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

4水原案　組頭質疑大谷：真的不知？

5柳志炫警戒台灣！韓國點名旅美強投

最新新聞

1灰狼單節52分轟退灰熊！勇士爬上第6

2歐霸盃里昂主場2比2逼平曼聯

3莫蘭特新慶祝動作不是「丟手榴彈」

4TPBL公布本季年度25項大獎

5金塊球員不滿約基奇、莫瑞享特殊待遇

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366