唐西奇曝致敬影片最難忘片段　詹皇看他落淚暖拍拍：只想支持他

“All of it for sure… I’d probably say the shot in the Conference Finals. We were probably the underdog… We came together and played together; it was just another level.”



Luka Doncic reveals his favorite part of the tribute video ????



(via @JoeyMistretta_) https://t.co/732jw32lbw pic.twitter.com/2eb10XrnDT — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 10, 2025

記者游郁香／綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Dončić）遭到獨行俠震撼交易後，今（10）日首度重返達拉斯主場，賽前的致敬影片讓他數度落淚，他的新搭檔也是偶像詹姆斯（LeBron James）給他大大擁抱並拍拍安慰。唐西奇賽後透露，整個致敬影片都讓他很感動，但最觸動他的是去年西區冠軍賽G2那記超前三分。

LeBron consoling Luka after his tribute video ❤️



(via @LADEig)pic.twitter.com/0KgpILQgSI — Legion Hoops (@LegionHoops) April 9, 2025

為迎接唐西奇回到主場，獨行俠賽前特別播放一段致敬影片，回顧他過去在達拉斯締造的經典時刻。影片播放期間，唐西奇不禁落淚、情緒潰堤，他與達拉斯球迷之間難以割捨的情感，讓這場比賽帶著某種感傷氛圍。賽後他接受《ClutchPoints》訪問時，透露自己最難忘的畫面。

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▲唐西奇看致敬影片忍不住落淚，賽後他透露了自己最喜歡的片段。（圖／達志影像／美聯社）

「全部我都很感動，」唐西奇表示。「但如果要選一個，大概是西區冠軍賽那記投籃吧。當時我們算是被看扁的一方，但我們團結一心、打出了更高的層次。」他所指的是2024年西區決賽G2對上明尼蘇達灰狼時，那記關鍵的超前三分球，成為球迷至今難以忘懷的經典一擊。

▲唐西奇被交易後首度重返達拉斯，在情緒激動下仍繳出優異表現。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇這一戰也沒讓達拉斯主場球迷失望，首節就火力全開砍下14分，上半場結束已累積31分，另有3籃板、3助攻與3抄截。儘管下半場得分略減，但他在末節接連命中關鍵球，幫助湖人穩住勝果，整場以28投16中猛轟45分、8籃板、6助攻，外帶4抄截，包辦了7顆三分球，幫助湖人以112比97取勝，正式取得季後賽門票。

這場充滿複雜情緒的比賽，隊友也全力給予唐西奇支持，天王詹姆斯接受《Spectrum SportsNet》訪問時表示，「我們唯一關心的就是支持他。」

詹姆斯此戰也發揮關鍵影響力，當獨行俠末節一度以87比85反超時，他與唐西奇一起替湖人穩住局勢，詹皇今日攻下27分、7籃板。

▲唐西奇砍下45分率湖人擊敗老東家，表現堪稱加盟以來最佳。（圖／達志影像／美聯社）