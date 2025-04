鄭宗哲大聯盟初登場完成生涯首上壘！僅打2打席被換下場

記者王真魚/綜合報導

旅美海盜隊台灣小將鄭宗哲於台灣時間10日凌晨12點半迎來大聯盟初登場,出戰紅雀隊,擔任先發第9棒並鎮守游擊大關,雖然尚未擊出安打,但展現十足拚勁,6局擊出滾地球靠失誤上壘。

2局下,鄭宗哲面對紅雀首名打者柏勒森(Alec Burleson),跨區辦案成功刺殺對手,完成生涯首個出局數,展現穩健守備實力。

3局上半,鄭宗哲在一壘有跑者的情況下迎來大聯盟生涯首個打席,在1好1壞的情況下擊出左外野飛球遭接殺。

4局上1出局,鄭宗哲面對亞瑞納多(Nolan Arenado)擊出的游擊滾地球,攔截下轉傳一壘,再次展現行雲流水的守備,順利完成刺殺。

6局下半,鄭宗哲擔任首名打者登場,從紅雀先發投手費迪(Erick Fedde)手中擊出一記強勁的三壘滾地球,但裁判判定是三壘手發生失誤,讓鄭宗哲以失誤完成生涯首上壘。隨後他展現積極拚戰的態度,果斷發動盜壘,可惜紅雀隊提出挑戰後,改判為盜壘失敗,錯失進占得點圈機會。

費迪此役先發6局雖投出4次四壞球保送,但沒有被敲任何安打,另有2次三振,無失分退場。

凱勒(Mitch Keller)今天同樣壓制對方打者,雙方形成投手戰。他在此戰先發7.1局只被擊出4支安打,僅1次四壞球保送,飆出6次三振。成為隊史最速在718.1局內達成700K的投手。他同時也是隊史第3快在136場比賽內達成700次三振的投手。

8局下1出局,海盜啟用代打,鄭宗哲退場,完成大聯盟初登場,安打數尚未開張,但靠一次失誤上壘,守備也有表現。

前一次有台灣野手在大聯盟亮相,已經是2023年張育成還效力紅襪時期的8月6日。這是睽違兩年,再有台灣野手上場。

值得一提的是,鄭宗哲以23歲又264天在大聯盟初登場,是台灣第2年輕,也是台灣第2快站上大聯盟,都僅次於林子偉。

鄭宗哲的大聯盟初亮相引起外媒關注,球評在轉播時特別點名他的頂尖守備功夫,以及出色的比賽閱讀能力,對他的潛力給予高度評價。

紅雀隊在8局上一度攻佔得點圈,但最終無功而返。康崔拉斯(Willson Contreras)擊出本壘上方高飛球,造成守備混亂,最後被判定是安打,且雖成功推進跑者,但薩傑斯(Thomas Saggese)硬闖本壘遭觸殺出局,結束這波攻勢,雙方9局打完仍以0比0僵持,進入延長賽突破僵局制。

