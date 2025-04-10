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鄭宗哲大聯盟初登場完成生涯首上壘！僅打2打席被換下場

記者王真魚／綜合報導

旅美海盜隊台灣小將鄭宗哲於台灣時間10日凌晨12點半迎來大聯盟初登場，出戰紅雀隊，擔任先發第9棒並鎮守游擊大關，雖然尚未擊出安打，但展現十足拚勁，6局擊出滾地球靠失誤上壘。

2局下，鄭宗哲面對紅雀首名打者柏勒森（Alec Burleson），跨區辦案成功刺殺對手，完成生涯首個出局數，展現穩健守備實力。

3局上半，鄭宗哲在一壘有跑者的情況下迎來大聯盟生涯首個打席，在1好1壞的情況下擊出左外野飛球遭接殺。

4局上1出局，鄭宗哲面對亞瑞納多（Nolan Arenado）擊出的游擊滾地球，攔截下轉傳一壘，再次展現行雲流水的守備，順利完成刺殺。

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6局下半，鄭宗哲擔任首名打者登場，從紅雀先發投手費迪（Erick Fedde）手中擊出一記強勁的三壘滾地球，但裁判判定是三壘手發生失誤，讓鄭宗哲以失誤完成生涯首上壘。隨後他展現積極拚戰的態度，果斷發動盜壘，可惜紅雀隊提出挑戰後，改判為盜壘失敗，錯失進占得點圈機會。

費迪此役先發6局雖投出4次四壞球保送，但沒有被敲任何安打，另有2次三振，無失分退場。

凱勒（Mitch Keller）今天同樣壓制對方打者，雙方形成投手戰。他在此戰先發7.1局只被擊出4支安打，僅1次四壞球保送，飆出6次三振。成為隊史最速在718.1局內達成700K的投手。他同時也是隊史第3快在136場比賽內達成700次三振的投手。

8局下1出局，海盜啟用代打，鄭宗哲退場，完成大聯盟初登場，安打數尚未開張，但靠一次失誤上壘，守備也有表現。

前一次有台灣野手在大聯盟亮相，已經是2023年張育成還效力紅襪時期的8月6日。這是睽違兩年，再有台灣野手上場。

值得一提的是，鄭宗哲以23歲又264天在大聯盟初登場，是台灣第2年輕，也是台灣第2快站上大聯盟，都僅次於林子偉。
鄭宗哲的大聯盟初亮相引起外媒關注，球評在轉播時特別點名他的頂尖守備功夫，以及出色的比賽閱讀能力，對他的潛力給予高度評價。

紅雀隊在8局上一度攻佔得點圈，但最終無功而返。康崔拉斯（Willson Contreras）擊出本壘上方高飛球，造成守備混亂，最後被判定是安打，且雖成功推進跑者，但薩傑斯（Thomas Saggese）硬闖本壘遭觸殺出局，結束這波攻勢，雙方9局打完仍以0比0僵持，進入延長賽突破僵局制。

關鍵字： 大聯盟台灣球員鄭宗哲守備實力新秀

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