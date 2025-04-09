經典賽分組出爐！台灣與日、韓同組　有望對戰大谷翔平

▲經典賽分組出爐。（圖／截自WBC官網）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊闖進2026年世界棒球經典賽會內賽，將與日本、韓國、澳洲和捷克共和國同列C組，若大谷翔平等日本大聯盟球星參賽，屆時有望同場較勁。

官網報導提到，本屆賽事共有20支隊伍參賽，其中16支隊伍已直接晉級，另有4支隊伍透過資格賽取得參賽資格，分別是哥倫比亞（Colombia）、巴西（Brazil）、中華隊（Chinese Taipei）和尼加拉瓜（Nicaragua）。

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與2023年相同，本屆賽事將分為四個小組，每組五支隊伍。 各組前兩名將晉級於3月13日至14日在休士頓和邁阿密舉行的八強賽。 若美國隊晉級，其八強賽將於3月13日（星期五）進行；若日本隊晉級，其八強賽將於3月14日進行。 準決賽和決賽將於3月15日起在邁阿密舉行。

報導描述道，中華隊在2023年經典賽以2勝2負的成績未能晉級，但在2025年於台北舉行的資格賽中成功擊敗西班牙隊，取得2026年經典賽的參賽資格。 根據世界棒壘球總會（WBSC）的排名，中華隊目前位居第二。 在2026年的賽事中，他們將與日本、韓國、澳洲和捷克共和國同在C組，預計將面臨激烈的競爭。