為女兒延後投入NBA選秀　克雷頓率佛大奪NCAA冠軍還拿MOP圓夢

▲佛羅里達大學主力後衛克雷頓，率隊奪隊史第3冠還拿下MOP殊榮。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

佛羅里達大學勇奪2025年NCAA錦標賽全國男籃總冠軍，陣中主力後衛克雷頓（Walter Clayton Jr.）下半場爆發的關鍵表現，不僅率領「鱷魚幫」勇奪隊史第3冠，自己也獲選為賽事最高榮譽MOP（最傑出球員）為了寶貝女兒延後1年投入NBA選秀，如今得到了圓滿的成果展現。

高中時期曾是美式足球、籃球雙棲好手，正當外界認為克雷頓在美式足球這條路上，會有更出色發展時，他卻出人意料的選擇接受愛納大學提供的籃球獎學金，並在大學2年級決定專注在籃球路上。

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在當時接受名教頭皮提諾（Rick Pitino）指導下，克雷頓整體表現也越來越亮眼，大3賽季他決定轉學，在家鄉球隊佛羅里達大學與皮提諾的新東家聖約翰大學之間2選1，最終他決定落葉歸根，投入佛大懷抱。

在當年佛羅里達大學曾對克雷頓開出美式足球獎學金，但繞了一圈他卻以籃球身份來到佛大，只可惜加盟首季，佛羅里達大學就在NCAA錦標賽首輪意外中箭落馬，在該場以兩分惜敗科羅拉多大學之戰，克雷頓單場轟下33分的好表現，也讓他一度傳出可能提前投入NBA新人選秀。

不過克雷頓在經過幾支球隊試訓後，決定留校再戰1季，除了想要提升個人球技外，也希望多點時間陪伴1歲的女兒。

在休賽季，克雷頓剪去了自己的招牌「辮子頭」，選擇更專注在球場及訓練中，佛大總教練戈登（Todd Golden）也為了子弟兵未來更好發展，讓他嘗試轉型控球，而克雷頓的表現也沒有讓團隊失望，在NCAA錦標賽8強戰拿下30分，4強戰更轟得了34分，幫助佛羅里達大學相隔18年後，再度闖入冠軍決賽。

今日對上休士頓大學的冠軍賽，克雷頓雖然遭到嚴防，上半場一分未得，但下半場他砍下關鍵11分，並且有5籃板、7助攻全能表現，幫助佛羅里達大學成功逆轉，以兩分之差贏球，收下校史第3冠殊榮，賽後也獲選為此戰MOP最傑出表現球員，可說集榮耀於一身。

克雷頓賽後強調，「團隊中有很多人能跳出來得分，隊友在下半場持續相信我，直到我能夠把球給投進為止。」

▲克雷頓幫助佛大奪冠後開心慶賀。（圖／達志影像／美聯社）