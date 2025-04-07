龍迷突襲QA！李多慧自曝愛半身浴　吉力吉撈示範甩髮術笑翻全場

▲吉力吉撈、劉基鴻、李多慧、林襄直播節目與球迷親切互動。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全美好食光與味全龍今晚舉辦「龍迷同樂會」直播活動，吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻與球迷組隊玩遊戲，兩人都相當投入，李多慧、林襄也參與拼圖遊戲，最後一起跳應援舞，現場氣氛炒熱到最高點。不僅與現場球迷親切互動，在最後也以直播聊天室的方式，跟線上球迷進行QA。林襄突然問吉力吉撈髒辮怎麼洗？本人親自示範動作笑翻全場。

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QA互動笑料不斷 球員與啦啦隊親民作答

活動尾聲直播聊天室開放QA，球迷提問踴躍，吉力吉撈、劉基鴻、李多慧與林襄輪番回答，展現親切的一面。

當隊長會不會有壓力？

吉力吉撈坦言，「壓力一直都有，也逃不過壓力的襲擊。重要的是隊友互相幫忙，除了我這個隊長，還有很多小隊長扮演各自角色。」他強調：「棒球不是一個人玩的，是大家一起玩的。」

李多慧如何看台韓應援差異？

來台第三年的多慧表示，「球迷熱情一樣，但台灣一壘、三壘都有主場啦啦隊，聲音很大，現場氣氛超棒！」她補充，「每場都被大家的應援聲嚇到。」

最喜歡的台灣美食是？

李多慧毫不猶豫地回答：「麻辣火鍋！還有地瓜也很好吃。」林襄馬上附和：「我也是麻辣火鍋控！」

主場應援體驗？

林襄說：「味全主場真的很震撼，應援聲音超大，大家站起來一起喊口號，很團結，第一次聽到10點後還有大合唱，超感動！」李多慧也笑說：「每天都被大家的熱情應援聲嚇到！」

球隊話題與生活點滴大公開

延續活動主題，四人也回應更多生活相關話題。

最愛飲料與放鬆方式？

林襄：喜歡果汁，補充維他命C。放鬆方式是「吃美食療癒」。

多慧：愛「貝納頌咖啡」，還說是「減肥咖啡」，並推薦大家試試。她也喜歡半身浴舒壓。

劉基鴻：靠咖啡提神，但提醒不要喝太多含糖飲品。

吉力吉撈：喝甜的飲料，並認為「心靈恢復比身體更重要。」

飲食與訓練？

吉力吉撈透露：「按三餐正常吃飯，睡眠與訓練最重要。」

最愛食物與日常放鬆？

劉基鴻最愛「鼎泰豐小籠包」，最放鬆的時刻就是回家與愛犬相處，「看到牠心情就很好，不用想太多。」

林襄提問「髒辮頭」怎麼洗？

吉力吉撈幽默分享：「用水就好，把頭皮顧好最重要。洗完吹乾甩一甩就行，還要記得擦背。」他更示範甩髮動作，笑翻全場。

對「魚雷球棒」看法？

他說：「最近聽說很多人會訂購，滿好奇的。但我目前的球棒就很好用。」也期待是否能帶來不一樣的比賽精彩度。

劉基鴻的當兵趣事？

劉基鴻回憶：「長官知道我打棒球，就在草原鐵網區跟我打擊切磋。」吉力吉撈也打趣：「你講那個啦～」現場笑聲不斷。

誰是休息室氣氛王？

吉力吉撈自豪地說：「我最近當DJ放音樂，希望音樂不要停止，嗨到最後一刻。」