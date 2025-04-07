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運動家2A莊陳仲敖首搭檔林家正4.2局失4分　沙子宸1A中繼6K好投

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

運動家2A莊陳仲敖7日（台灣時間）迎來本季首次先發，與林家正搭檔對戰水手2A，主投4.2局失4分，承擔敗戰。

莊陳仲敖前4局展現壓制力，首局雖被連續安打，但靠著製造雙殺與飛球化解危機；2局上連解決2人後投出保送，再飆出本場首次三振；3局上連飆2K後再製造飛球，完成3上3下；4局上兩出局後被敲安打，但仍以飛球收尾。

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5局上他遭遇挑戰，一開始就被擊出三壘安打，接著雖靠內野飛球抓下一出局，卻又被敲出二壘安打失1分，隨後再遭二壘安打失第2分，再用飛球解決一人後，又被敲出安打失第3分。教練團此時決定換投，接替的牛棚投手連續投出兩次保送、再被敲安打掉3分，其中1分記在莊陳仲敖帳上。最終運動家2A此局失7分，6局上又再失2分，終場以0比9吞敗。

莊陳仲敖此役用74球投4.2局，其中52球為好球，被敲7支安打，失4分，投出4次三振、1次保送，防禦率暴增至7.71。林家正擔任先發捕手、排第7棒，3打數無安打。

另方面，運動家1A沙子宸對戰落磯1A，延續林維恩上一戰的好表現，在球隊以1比0領先的6局登板。6局下他演出3上3下，包含2K；7局下再度連解決3人、飆出2K；8局下則連飆2K並製造飛球出局。最終運動家1A以2比0完封對手。沙子宸中繼3局未被敲安打，飆出6次三振，表現出色。

關鍵字： 棒球運動比賽敗北表現

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