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王威晨千安棒打國小同學賽後會傳LINE　感性喊話爸爸：我們都厲害

▲▼ 王威晨再見安打達成千安里程碑 。（圖／中信兄弟提供）

▲ 王威晨再見安打達成千安里程碑 。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟隊長王威晨以超戲劇性劇本達成生涯千安，跟隨父親王光輝腳步達成紀錄，他表示，「希望能超越他。」而千安苦主邱浩鈞恰巧是王威晨福林國小、重慶國中的同學，王威晨也笑言，打算傳line訊息給他。

王威晨賽前累計997安，賽前被問到是否會為紀錄落淚，他笑說：「哭？先不要啦，我很能忍的（笑）。那時一定還在比賽中，先忍住，晚上睡覺再哭就好。」

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最終他以再見安打完成紀錄，令人熱淚盈眶。他說：「我沒想到會這麼戲劇性啦，但第十局的時候就發現好像有這個機會。其實我是希望前面的隊友就把比賽贏下來。」

當時許基宏選到保送後輪到王威晨打擊，他表示：「我抱著很強烈的『我要結束比賽』的心情上去打擊。這真的很難，也需要一點運氣，我想應該是爸爸幫我把那些球『穿出去』變成安打的。」

敲出再見安打後，他激動掩面拭淚：「這就像我之前說的，是對爸爸的一個（敬意）。他也有千安，這不是那麼容易的里程碑，而我也做到了。我們兩個都滿厲害的（笑），很光榮，也希望我可以超越他。」

回憶起春訓期間，王威晨坦言其實一度忘記自己快達成千安，「春訓時真的忘了，開季才想到去年剩沒幾場時其實也有機會，但後來受傷就沒達成。今年開季還差7支，我就想只要身體健康，應該有機會。只是沒想到會這麼戲劇性、這麼精彩，只是想著給爸爸一個交代。」

張志豪日前受訪時提到「給王威晨一點時間，他一定能證明自己」，結果隔天就應驗。王威晨在兄弟Twitch頻道笑說：「他怎麼把我們聊天內容都講出來了啦！」

提到近年打擊改變，他說：「說來話長，長話短說就是感覺環境一直在進步，別隊也是。如果自己不改變，好像會追不上，所以才鼓起勇氣去調整。」

巧合的是，寫下千安紀錄的苦主是邱浩鈞，正是他福林國小、重慶國中的同學，他也笑說：「我還沒看手機，但他應該會傳Line給我。」同樣達成千安紀錄的朱育賢、達成1100安打的陳傑憲也分別是他的國中學弟與好友，王威晨說，「可能他們也會傳Line我，沒有的話我等一下會先傳（笑）。」

關鍵字： 王威晨中信兄弟千安紀錄再見安打棒球

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